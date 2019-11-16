蔡總統：持續照顧幼老 鼓勵年輕人敢生敢養

總統蔡英文（中）16日到新北市土城參加民進黨立委參選人吳琪銘競選總部成立大會，受到選民熱烈歡迎，蔡總統進場時與民眾擊掌歡呼。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）總統蔡英文今天表示，經濟成長才能與民眾分享成果與減稅，政府將持續照顧幼老、增加照顧品質，鼓勵年輕人敢生敢養，政府幫忙養，讓年輕人出社會第一哩路走得更平順。

蔡總統、民主進步黨新北市第10選舉區（土城、三峽）立法委員參選人吳琪銘聯合競選總部上午在土城成立，蔡總統、曾任台北縣長的行政院長蘇貞昌與前行政院長賴清德等都站台助選。

蔡總統表示，吳琪銘服務深耕基層、始終如一，掌握國家重要政策，推動中央政府與基層溝通、更新教育設施與推動長期照顧成績也深植人心。

蔡總統說，台灣經濟成長率為亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）第1名，台商回台投資達新台幣7000億元，台灣積體電路製造股份有限公司與外商持續加碼投資台灣。

蔡總統表示，政府將幫忙養育幼兒，希望年輕人敢生敢養，也透過租屋租金補貼、提升工資，讓年輕人步入社會的第一哩路走得越來越平順，也希望國民要守護主權才能維護民主成果，「台灣的主權掌握在2300萬人的手上」。

蘇貞昌細數吳琪銘爭取捷運、改善自來水等政績，而他在閣揆任內解決防疫、補貼工農、照顧幼老與減稅補助等政策，中國國民黨籍縣市長與立委都向他爭取預算，呼籲民眾支持福國利民接地氣的政府。

吳琪銘表示，大家感受到減稅成果，這是政府照顧基層並讓年輕人認真工作的政策，將持續推動遷移法務部矯正署台北看守所等，盼望鄉親支持連任。（編輯：李明宗）1081016