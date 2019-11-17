挺韓國瑜日本後援會成立 李佳芬為大會授旗

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬16日晚間在東京出席日本僑學各界支持韓國瑜暨國民黨立委選舉後援會成立大會，現場僑胞熱情相挺。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月17日

（中央社記者楊明珠東京17日專電）國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬昨晚在東京出席日本僑學各界支持韓國瑜暨國民黨立委選舉後援會成立大會，來自日本各地的僑胞逾300人到場支持，由李佳芬為後援會授旗。

「日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會」昨晚在東京巨蛋飯店舉行，300多位僑胞來自東京、橫濱、關西地區等地，他們在後援會上高喊口號表達支持。

在後援會成立大會上，韓國瑜透過預錄影片呼籲僑胞明年1月11日踴躍返台投票，「用自己的行動，保護自己的國家」。

韓國瑜表示，明年1月11日中華民國總統大選，他界定為中華民國生死保衛戰，他有四大堅持，那就是要保護中華民國、要熱愛中華文化、要堅持民主自由、莫忘世上苦人多。

後援會舉辦由李佳芬、國民黨海外部主任郭昀光主持的授旗儀式，日本台灣商會聯合總會會長何道台、東京台灣商工會會長陳五福、橫濱台灣商會會長林隆裕等僑領上台接過國旗、國民黨黨旗。

李佳芬上台致詞時表示，韓國瑜與日本結緣早，眷村出身的韓國瑜家境不太好，參加救國團首屆青年訪日團，這趟參訪讓韓國瑜感到震撼，認為日本整體環境和國民素養值得學習。

她說，也因為如此，韓國瑜覺得開拓視野對年輕人很重要，所以韓國瑜如果當選，一定要幫助台灣的大專年輕人有海外留學經驗。

李佳芬強調，如果國民黨可以在韓國瑜手上重新執政，會用最謙虛的心情、最廉能的政府來建設國家。

這場後援會成立大會還安排李佳芬為達摩點睛的儀式。有些日本政治人物參選前，會先用墨汁為達摩點一眼祈願順利當選，等當選後再點另一眼。

後援會成立大會晚宴開始後，李佳芬逐一巡桌敬酒，許多僑胞熱情邀她合照留念。大會最後安排大合唱，僑胞也高喊「韓國瑜凍蒜（當選）」等口號相挺。

李佳芬昨天中午也在旅日僑領、中華聯合總會名譽會長詹德薰的安排下，到東京巨蛋球場觀賞12強世界棒球賽中華隊對上澳洲隊的比賽，為中華隊加油。之後，前往位於東京大久保的媽祖廟參拜祈福。（編輯：林憬屏）1081117

日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會16日晚間在東京登場，會上舉辦授旗儀式，由韓國瑜夫人李佳芬授旗。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月17日

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬16日晚間在東京出席日本僑學各界支持韓國瑜暨國民黨立委選舉後援會成立大會，她在現場為達摩點睛，祈願當選。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月17日

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬16日晚間在東京出席日本地區僑學各界支持韓國瑜暨國民黨立委選舉後援會成立大會，逾300名旅日僑胞熱情相挺。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月17日