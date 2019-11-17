蔡總統出席新北群英會 強調潛艦國造政績

（中央社記者葉臻新北17日電）總統蔡英文今晚至新北市林口出席「2020台灣要贏．新北群英會」，蔡總統在致詞時表示，自從總統蔣介石以來，每任總統都想要潛艦國造，卻都沒有做成，「但我把它做成了」。

蔡英文總統競選連任新北市競選總部與立法委員參選人呂孫綾競選總部，今天晚間在林口區舉行新北群英會造勢活動，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦都到場為呂孫綾站台，現場民眾高喊「凍蒜」聲浪不斷。

蔡總統在致詞時表示，首架國造新式高教機在今年9月出廠，政府現在也開始做潛艦，蔡總統強調，自從總統蔣介石以來，每任總統都想要潛艦國造，卻都沒有做成，「但我把它做成了」。

蔡總統表示，相信民眾現在對蔡政府的政績都很熟悉，包括今年5月的減稅是有史以來規模最大，以及政府對0到6歲的小朋友補助很多，除此之外，台灣的經濟也穩定發展、越來越好，今年的經濟成長率更是亞洲四小龍第一名，且因為台灣有民主、自由，所以人才留得住，外面的人也願意來台灣工作、生活，讓台灣成為人才最多的地方。

蔡總統也稱讚呂孫綾很能幹，例如淡江大橋主橋段的工程已經7次流標，但呂孫綾沒有放棄，不斷向相關部會協調溝通，讓工程在去年成功發包，今年3月動工，預計2024年就會完工，「我們需要這樣的民意代表」。

造勢活動現場民眾熱情揮舞旗幟、高喊凍蒜，在造勢活動結束後還蜂擁至路口，向蔡總統的座車高喊「小英加油」，蔡總統也搖下車窗親切的與民眾揮手。1081117

總統蔡英文（前右3）17日晚間到新北市林口區出席「新北群英會」，與桃園市長鄭文燦（前右2）等人同台造勢，台下支持者也高喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。中央社記者葉臻攝 108年11月17日

總統蔡英文（前左）17日晚間到新北市林口區出席「新北群英會」，進場受到民眾夾道歡迎，民眾紛紛伸出手，希望能與蔡總統擊掌。中央社記者葉臻攝 108年11月17日