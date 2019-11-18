是否接受國民黨不分區安排 謝龍介：思考中

中國國民黨台南市黨部主委謝龍介（前排中）18日上午陪同黨籍區域立委參選人蔡育輝（左起）、李武龍、童小芸、林燕祝、蔡淑惠、洪秀柱到台南市選委會辦理參選登記。中央社記者楊思瑞攝 108年11月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）國民黨台南市黨部主委謝龍介今天陪同6名黨籍區域立委參選人到台南市選委會辦理參選登記。面對媒體詢問是否接受國民黨不分區立委的安排時表示，思考一下，明天會做出決定。

中國國民黨台南市黨部安排蔡育輝、李武龍、童小芸、林燕祝、蔡淑惠、洪秀柱6名區域立委參選人，今天一起到台南市選委會辦理參選登記，大批支持者陪同抵達選委會外並高呼口號，盼營造勝選氣勢。

國民黨15日召開臨時中常會調整不分區立委名單後，謝龍介從原本的11名改列為15名。媒體上午詢問謝龍介是否會接受這個安排，他說，接不接受會牽扯到整個選票及支持的情緒。這幾天支持者的電話陸續打進來，大家都有不同意見，因此，需要考慮一段時間。

謝龍介指出，不管支持者是支持或反對，大家都擔心中華民國的未來。他個人現在考慮的是能否承擔這個責任，萬一承擔不起，就對不起中華民國。希望大家再讓他思考一下，預計明天會做出決定，再向外界報告。

他說，宣布將參選黨主席，引來外界有「逼宮」的說法，但其實沒有「逼宮」的問題。因為國會過半是現在國民黨的主要目標之一，也必須要達成。國民黨主席吳敦義若是能成功進軍立院取得院長寶座，依照規定就不能兼任黨主席；若功虧一簣，那本來很多人就覺得國民黨需要改革，參選計畫不會改變。（編輯：戴光育）1081118