屏東立委選舉 蘇震清完成登記鄭朝明領表

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）第10屆立委選舉今天起受理登記，屏東縣立委蘇震清在立委莊瑞雄陪同下完成登記後指出，他是報准參選。前立委鄭朝明領表後表示，莊瑞雄進入不分區安全名單，應由他遞補參選。

第10屆立委選舉今天起受理登記，在民主進步黨屏東縣立委第2選區（萬丹鄉等22個鄉）初選敗北的鄭朝明於上午10時許前往屏東縣選委會領表。

鄭朝明向媒體指出，初選時雖然敗北，但莊瑞雄進入不分區立委安全名單，理應該由他遞補參選，他今天領表，就是希望黨中央好好處理；如果黨中央沒有處理，他不排除參選，連開放競選都不接受。

蘇震清於上午11時在許莊瑞雄陪同下完成屏東縣立委第2選區參選登記，蘇震清表示，他已向黨中央報准參選，黨中央不發政黨推薦書，他是以「無黨」身分辦理登記，他會為民進黨拚國會過半目標而努力，並支持總統蔡英文連任成功。

針對鄭朝明的領表動作及主張，蘇震清、莊瑞雄分別向媒體指出，黨中央在屏東縣立委第2選區不會發出政黨推薦書。

蘇震清表示，有關民進黨屏東縣立委第2選區如何處理及安排，黨中央過幾天就會公布。

另外，國民黨屏東縣立委參選人周佳琪、屏東縣議員蔣月惠、一邊一國行動黨立委參選人潘偉龍、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委參選人葉壽山、國會政黨聯盟立委參選人鄭文龍等人在上午完成立委參選登記。（編輯：戴光育）1081118