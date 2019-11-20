更多編輯台推薦新聞：
先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機
生活

先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機

金融時報評論員：香港是習近平的失敗
兩岸

金融時報評論員：香港是習近平的失敗

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機
首頁 / 政治

與前金門縣長角逐立委 陳玉珍：讓年輕人來拚

最新更新：2019/11/20 14:56
尋求連任的中國國民黨金門籍立委陳玉珍（前中），20日在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（前右）和鄉親多人簇擁下，前往縣政府大禮堂的登記處，完成登記。中央社記者黃慧敏攝 108年11月20日
尋求連任的中國國民黨金門籍立委陳玉珍（前中），20日在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（前右）和鄉親多人簇擁下，前往縣政府大禮堂的登記處，完成登記。中央社記者黃慧敏攝 108年11月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）尋求連任的中國國民黨金門籍立委陳玉珍今天表示，前縣長陳福海曾擔任立委，而她8個月來在立法院的努力讓金門成為亮眼招牌，兩人問政表現可看出高下，新世代讓年輕人來拚。

第10屆立委選舉金門選舉區候選人登記今天進入第3天，陳玉珍上午在中國國民黨金門縣黨部主委石兆瑉和鄉親多人簇擁下，來到設在縣政府大禮堂的登記處，完成登記。

對陳福海決定參選立委並計畫22日登記，陳玉珍表示，陳福海曾擔任立委，了解立法院運作，而她這8個月來在立法的表現有目共睹，大家可以從兩人問政看出高下。她說，陳福海是她尊敬的前輩，但新世代讓年輕人來拚。

陪同陳玉珍前來登記的陳氏宗親會理事長陳聰泉表示，陳福海尚未登記前，現在談論是否衝擊選情言之過早，陳聰泉相信宗親一定會達成共識。

石兆瑉表示，民主政治人人有參選權利，國民黨的路線就是金門的路線，金門絕對與國民黨在一起。他說，立法院是合議制，沒有政黨支持無法提案連署，更何況是為金門爭取最大權益；陳玉珍在立法院8個月來，不只為金門，更是為中華民國爭權益，表現令人刮目相看。

石兆瑉說，陳玉珍是金門女兒，是金門人的驕傲；而且陳玉珍經過公開公平透明方式，在黨內初選勝出，具有民意基礎，應該給年輕人、金門女兒，以及金門未來一個機會；唯有國民黨重新執政，才是金門希望之所在。

此外，是否參選還在陷入長考的前縣議員無黨籍陳滄江說，他「尚未表態」，無法評論選情。（編輯：張芷瑄）1081120

中國國民黨金門籍立委陳玉珍（前左2）20日在大批民眾簇擁下完成立委選舉登記，國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（前左）呼籲大家團結一致，陳氏宗親會理事長陳聰泉（前右2）也陪同前往。中央社記者黃慧敏攝 108年11月20日
中國國民黨金門籍立委陳玉珍（前左2）20日在大批民眾簇擁下完成立委選舉登記，國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（前左）呼籲大家團結一致，陳氏宗親會理事長陳聰泉（前右2）也陪同前往。中央社記者黃慧敏攝 108年11月20日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報