與前金門縣長角逐立委 陳玉珍：讓年輕人來拚

尋求連任的中國國民黨金門籍立委陳玉珍（前中），20日在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（前右）和鄉親多人簇擁下，前往縣政府大禮堂的登記處，完成登記。中央社記者黃慧敏攝 108年11月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）尋求連任的中國國民黨金門籍立委陳玉珍今天表示，前縣長陳福海曾擔任立委，而她8個月來在立法院的努力讓金門成為亮眼招牌，兩人問政表現可看出高下，新世代讓年輕人來拚。

第10屆立委選舉金門選舉區候選人登記今天進入第3天，陳玉珍上午在中國國民黨金門縣黨部主委石兆瑉和鄉親多人簇擁下，來到設在縣政府大禮堂的登記處，完成登記。

對陳福海決定參選立委並計畫22日登記，陳玉珍表示，陳福海曾擔任立委，了解立法院運作，而她這8個月來在立法的表現有目共睹，大家可以從兩人問政看出高下。她說，陳福海是她尊敬的前輩，但新世代讓年輕人來拚。

陪同陳玉珍前來登記的陳氏宗親會理事長陳聰泉表示，陳福海尚未登記前，現在談論是否衝擊選情言之過早，陳聰泉相信宗親一定會達成共識。

石兆瑉表示，民主政治人人有參選權利，國民黨的路線就是金門的路線，金門絕對與國民黨在一起。他說，立法院是合議制，沒有政黨支持無法提案連署，更何況是為金門爭取最大權益；陳玉珍在立法院8個月來，不只為金門，更是為中華民國爭權益，表現令人刮目相看。

石兆瑉說，陳玉珍是金門女兒，是金門人的驕傲；而且陳玉珍經過公開公平透明方式，在黨內初選勝出，具有民意基礎，應該給年輕人、金門女兒，以及金門未來一個機會；唯有國民黨重新執政，才是金門希望之所在。

此外，是否參選還在陷入長考的前縣議員無黨籍陳滄江說，他「尚未表態」，無法評論選情。（編輯：張芷瑄）1081120