中共代理人法 綠委：內政委員會下週排公聽會

（中央社記者陳俊華台北20日電）媒體報導，民進黨立委王定宇不滿「中共代理人」修法沒進度，憤而退出黨團群組。民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天說，下週將在內政委員會安排「中共代理人法」修法公聽會，先聽社會各界意見。

「風傳媒」今天報導，提出「中共代理人」相關修法草案的外交及國防委員會召委王定宇因不滿黨內對於相關修法沒有進度，在黨團的Line群組內，要求黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋兩人應該要給「交代」，甚至一氣之下就退出黨團群組。

李俊俋下午受訪時表示，黨團面臨的困難，他事前都有跟王定宇說過，「但兩人都有一些情緒」，這在黨團內很正常，大家把話講清楚就好；下週他是內政委員會的輪值召委，他至少會安排一場「中共代理人法」公聽會，「會怎麼處理，下星期再說」。

李俊俋表示，任何重大法案的討論，都會經過公聽會的程序，先聽聽社會各界對於「中共代理人法」有什麼不同的想法。

王定宇下午向中央社記者表示，在群組遊說的過程中，「有些激烈的溝通」，因為他不喜歡把中共代理人法留到下一屆，這屆立委有這一屆的責任；他也知道修法有複雜性，但若直接逕付二讀是不負責任的作法，還是希望能討論，在這屆立委任期結束前讓法通過，他會盡最大努力。

王定宇說，修法相關的公聽會當然也要排，「但還是不夠」，這麼多版本條文南轅北轍，每個版本條文都不同，是全新的創制。一方面他會去溝通，盼讓程序快一點，也希望大家能集中支持一個版本，比較有機會完成，例如時代力量、台灣基進版的草案若無法整合，就要逕付二讀是不負責任、危險的作法。

王定宇表示，修法前若沒考慮清楚，恐會成為政府壓迫人民的工具，尺度要拿捏好，這是要保護民主，不是傷害民主。最遺憾還是國民黨要用杯葛總預算來焦土抗爭，代理人法是保護台灣，讓政黨有公平、良好的民主競爭環境，對國民黨也是好事，「不要好像自己就是中共代理人一樣」。（編輯：林興盟）1081120