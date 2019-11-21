國民黨不分區名單 朱立倫：綠營總想抹紅抹黑

中國國民黨不分區立委名單引發爭議，前新北市長朱立倫（前右）21日到苗栗縣頭份市場陪立委參選人徐志榮（後右）掃街拜票時受訪表示，若國民黨提的人選不好的話，民進黨應該高興、放鞭炮。中央社記者管瑞平攝 108年11月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）民進黨主席卓榮泰臉書發文指國民黨不分區立委名單是「對國家安全極大的威脅與破壞」。前新北市長朱立倫今天說，綠營想盡辦法抹紅抹黑，「若真不好，他們不是該放鞭炮嗎？」

中國國民黨不分區立委名單引發爭議，朱立倫今天到苗栗縣替國民黨立委參選人徐志榮、陳超明輔選時受訪表示，不管區域或不分區參選人，每個人都要全力為中華民國、為國民黨打拚。在這個過程當中，任何一人如果社會有質疑，就必須要充分地說明。

卓榮泰凌晨在臉書（Facebook）發文致國民黨主席吳敦義，指國民黨的不分區立委名單是對國家安全極大的威脅跟破壞。朱立倫說，民主進步黨或綠營現在是想盡一切辦法要抹紅或是要見縫插針。

他反問，若國民黨提的人選不好的話，「他們不是應該高興、放鞭炮嗎？」呼籲不要用這種小人步，或是抹黑抹紅的方式，應該開大門走大路，

另外，前總統陳水扁接受一邊一國行動黨邀請簽署同意列不分區立委，朱立倫對此指出，能不能登記或最後有沒有登記，都等定案再說，他希望選戰能回歸主軸，大家要比的是對國家的願景、對台灣的未來及對地方的服務，台灣選舉一定要走回正途。

朱立倫上午陪同徐志榮到頭份市場掃街拜票，與攤商、買菜民眾熱情握手及打招呼。他表示，徐志榮真的是好立委，「但就是因為聲望太好，怕大家反而輕忽了」，拜託選民在最後關頭，每一票都要出來投票，全力支持。

朱立倫隨後轉往三義鄉勝興車站，與陳超明一起搭乘舊山線鐵道自行車。朱立倫說，鐵道自行車是陳超明努力爭取經費建置，看到非假日還是滿滿的遊客，不只讓苗栗鄉親，更是讓全台、全世界的觀光客都能走進苗栗及走進三義。

朱立倫表示，徐志榮、陳超明都是典型在地服務相當認真的立委，這才是我們要努力、全力支持的人選，光打口水戰不是重點，而是具體能為地方做事。（編輯：戴光育）1081121

前新北市長朱立倫（右）21日陪同國民黨立委參選人徐志榮（右2）前往苗栗頭份市，深入市場掃街拜票，呼籲選民團結並全力支持。中央社記者管瑞平攝 108年11月21日