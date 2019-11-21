歡樂無法黨提不分區立委名單 館長入列

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議員邱威傑（呱吉）等人籌組的歡樂無法黨在臉書提不分區立委名單，包含館長等13席。邱威傑今天說，提名名單是以關注社會議題且具影響力為主，並徵詢過當事人意見。

無黨籍市議員邱威傑、網紅志祺七七、「眼球中央電視台」主播視網膜在11月初宣布成立歡樂無法黨，並正式向內政部申請；歡樂無法黨14日召開創黨大會時，選出總書記（黨主席）為邱威傑。

各政黨近期陸續推出不分區立委人選，歡樂無法黨也透過臉書（Facebook）提出不分區立委名單，名列第一的是視網膜飼養的柴犬（柚子），依序排名為網紅喬瑟夫、本名鄭家純的藝人「雞排妹」、「館長」陳之漢、邱威傑的貓（寶寶）等13席，並寫明提名原因，網友一致認為符合黨名，充滿歡樂。

邱威傑今天接受電話訪問時說，歡樂無法黨的不分區立委提名人選是以填空方式處理，主要是以他們關心的社會議題為主，並認為當事人具有影響力才列入，且有徵詢過當事人意見後才提名，不是被動式提名。

至於提出不分區立委人選名單是否會赴中選會登記，邱威傑表示，仍要依照內政部審議及回覆時間才會決定，會對外說明後續作法。（編輯：張銘坤）1081121