歡樂無法黨開創黨大會 選出黨主席邱威傑

台北市議員邱威傑（呱吉）（右起）與網紅志祺七七（張志祺）、視網膜（陳子見）共組「歡樂無法黨」，14日舉辦創黨大會，他們提到創黨目的是希望透過大型公民教育課，讓民眾了解政黨概念。中央社記者張皓安攝 108年11月14日

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員邱威傑（呱吉）與網紅志祺七七、視網膜共組「歡樂無法黨」，今天舉辦創黨大會，經過一整個下午流程及投票，最後選出黨主席為邱威傑。

無黨籍市議員邱威傑、志祺七七、視網膜日前宣布共同成立「歡樂無法黨」，並正式向內政部申請。3人今天同時現身創黨大會記者會，「歡樂無法黨」共有115名創黨成員，其中95人出席創黨大會，下午到場幾乎都是年輕人。

邱威傑表示，創黨目的是希望透過大型公民教育課，讓民眾了解政黨概念，此外，很多人對政治等議題表達不滿，但「只是在網路說說，這樣太可惜」，並未實踐，他想證明，想做就付出行動。志祺七七說，讓年輕人知道他們在意相關價值及增加政治科普的行動。

邱威傑被問及藍綠近期公布不分區立委名單引發外界議論時說，有很多民眾不太清楚政黨票意義，民眾選出的不分區立委，未來可能會通過相關法案，若人選亂七八糟，只會讓人覺得政黨沒核心價值，「目前有政黨交出的成績單顯然比較差」。

至於創黨後是否會推明年立委人選，邱威傑表示，有徵詢一些友人意見，後續會公布讓外界知道。志祺七七補充，絕對不會有提早走漏風聲的舉動。

邱威傑回應關於創黨後是否影響台灣民眾黨選票時說，每個人都有自己態度、價值，若稱是中立選民太假掰，而歡樂無法黨立場不會只跟民眾黨相近，像他就有不同政黨的朋友。

邱威傑被問到對於目前香港局勢的看法時表示，香港現今狀況讓人覺得遺憾，像過去很多社會運動，學生都是出力最大，但外界卻忽略在過程中，年輕人所付出的犧牲。

台北市議員邱威傑等人14日在台北舉行「歡樂無法黨」創黨大會，藝人鄭家純（雞排妹）（圖）也到場享受歡樂氣氛。中央社記者張皓安攝 108年11月14日

「歡樂無法黨」的創黨大會過程如同黨名一樣，現場歡笑聲不斷，此外，本名鄭家純的藝人「雞排妹」也出席，媒體詢問是否入黨，她僅表示是順道過來看看。

創黨大會活動進行到晚間，最後經由現場成員投票決定，「歡樂無法黨」總書記（黨主席）為邱威傑，榮譽主席則是視網膜飼養的柴犬（柚子）擔任。

邱威傑創立「歡樂無法黨」時曾先在臉書（Facebook）發文，坦言從事政治工作後發現仇恨、惡意情緒到處都是，故決定號召創立找回歡樂的政黨。

「歡樂無法黨」黨綱，第一條為「歡樂無法黨意旨歡樂無法擋，以歡樂為本，實現本黨之理念及綱領」，直接表明歡樂為該組織最重要核心理念；第3條則強調，「本黨主張政治不難，找回歡樂而已」。（編輯：張銘坤）1081114