呱吉組歡樂無法黨 柯文哲：大家高興就好

台北市議員「呱吉」邱威傑、網紅志祺七七、視網膜將組織政黨「歡樂無法黨」，台北市長柯文哲（前）6日接受媒體聯訪時表示，聽起來就很歡樂，組黨是人民權利，大家高興就好。中央社記者鄭傑文攝 108年11月6日

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市議員「呱吉」邱威傑宣布與網紅志祺七七、視網膜以及網路頻道「眼球中央電視台」成員共同組織政黨「歡樂無法黨」，台北市長柯文哲表示聽起來就很歡樂，大家高興就好。

台北市議員邱威傑、網紅志祺七七、視網膜將組織政黨「歡樂無法黨」，邱威傑發文坦言從事政治工作後發現仇恨、惡意情緒到處都是，故決定號召創立找回歡樂的政黨。

台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，組黨是人民的權利，「歡樂無法黨」聽起來就很歡樂；至於會不會對自己籌組的台灣民眾黨造成衝擊，柯文哲表示沒意見、大家高興就好。

金曲獎台語歌后江惠儀在民眾黨不分區立委的海選中受到矚目，柯文哲表示，不是因為她是金曲歌后，而是因為她是中華電信工程師，但還要再面試。媒體追問是否要拉攏藝能界支持，柯文哲表示等確定再說。

媒體追問親民黨宋楚瑜可能5度參選總統，柯文哲說「不是啦，要選第5次喔，選舉很累欸」，並認為宋楚瑜若參選會多多少少衝擊民眾黨不分區立委選情，但會互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

對於昨晚探視居住正義改革聯盟夜宿台北東區的活動，柯文哲表示，與時代力量在居住正義上的政策很接近，大方向差不多一致。（編輯：李亨山）1081106