馬英九訪菲 驚嘆菲國父黎薩經歷與孫中山類似

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）中華民國前總統馬英九今天抵菲，明晚將出席菲華文經總會成立100週年慶祝晚宴。他今天參觀菲華歷史博物館，聽到菲律賓國父黎薩的經歷時，驚嘆「跟國父（孫中山）一樣」。

菲華文經總會成立於1919年，前身為中國國民黨駐菲律賓總支部，邁入百年對國民黨意義重大。菲華文經總會常務委員莊漢香說，明天的晚宴預計席開105桌，將有上千人出席共同慶祝。

馬英九今天抵達馬尼拉後，前往位於西班牙古王城（Intramuros）的菲華歷史博物館參觀，了解當地華人歷史。馬英九除了感嘆黎薩（Jose Rizal）經歷與國父孫中山相似，聽到導覽員介紹黎薩為幫助更多人，開始推動政治改革時，也笑稱「醫生從政的理由都一樣」。

黎薩具有華人血統，曾前往西班牙學習醫學，後赴香港行醫；因在西班牙殖民時期著書希望喚起菲律賓民族意識，反對西班牙統治，在1896年12月30日遭槍決，享年35歲。

菲國華人稱黎薩為菲律賓「國父」。因黎薩酷愛藏書，他也被視為是一位愛書人。

馬英九受訪表示，上次到菲律賓是在1998年，已經很長一段時間沒來。這次訪菲，除了出席菲華文經總會成立100週年慶祝晚宴，還將前往聖巴羅市（San Pablo，又稱仙答洛），向第二次世界大戰期間遭日軍屠殺的殉難華僑英靈致意。

聖巴羅市位於呂宋島南部，距馬尼拉約85公里。當地華僑義山「菲律濱南呂仙答洛抗日僑胞殉難紀念碑」是由馬英九於2015年題字。

馬英九說，「對於我們菲律賓的華僑在二次大戰當中表現的那種忠勇的精神，我非常非常敬佩」，因此希望親自前往致意。（編輯：陳永昌）1081122