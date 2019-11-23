賴清德：中國這次仍企圖影響台灣選舉

民進黨副總統參選人賴清德（前排中）23日下午到台南市新營區，為立委參選人賴惠員（前排右2）站台造勢。中央社記者楊思瑞攝 108年11月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）外媒報導向澳洲政府尋求保護的中國間諜自陳中國在去年底透過各種手段影響選舉。民進黨副總統參選人賴清德今天說，相信中國還是會用盡辦法，企圖影響這次的總統與立委選舉。

賴清德下午到台南為第1選區(後壁等11個行政區)立委參選人賴惠員站台。他表示，在這名中國間諜的報告中提及中國用盡一切力量影響台灣去年底的九合一大選；「空軍」方面使用網路、媒體經費共15億人民幣，「海軍」方面則直接給他們喜歡的候選人約2000萬人民幣經費，「空軍」方面則是運用10、20年來透過各種交流、手段建立起來的團體，全力打擊民進黨。

賴清德說，大家很清楚，中國那邊還是會用盡辦法，企圖影響這次的總統與立委選舉。另外，看到中國國民黨的不分區立委名單中，身為國軍將領退休的吳斯懷，不思考如何保護台灣，卻跑去中國聽中國國家主席習近平演說；名單內還有另一人竟然批評香港爭取民主自由的示威者。

賴清德表示，就像民進黨主席卓榮泰今天所說，中國國民黨已經自己把「國民」兩個字拿掉，變成了「中國黨」，希望鄉親們支持全力守護台灣的民進黨。

「紐約時報」報導，向澳洲投誠的中國間諜透露中國干擾港台的手段，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。（編輯：孫承武）1081123