赴竹縣為林思銘站台 朱立倫：國民黨要團結

前新北市長朱立倫（前右2）23日為國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘（前右3）站台，朱立倫說，國民黨在這次選舉一定要團結，不能再罵自己人。中央社記者郭宣彣攝 108年11月23日

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）前新北市長朱立倫今天為國民黨新竹縣第二選區立委參選人林思銘站台，朱立倫表示，國民黨在這次的選舉，一定要團結，不能再罵自己人。

朱立倫的立委輔選列車今天晚間前往新竹縣，為同黨第二選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉）立委參選人林思銘的競選總部成立大會力挺。

朱立倫致詞時用客家話問候竹東鄉親，展現親和力。他表示，這一次的選舉是為中華民國，大家心中只有中華民國，大家一定要團結一致、沒有個人。

他說，今天也在板橋講很清楚，大家各自的支持者，如有韓粉、郭粉，但在新北市最大的粉一定是朱立倫與侯友宜粉，而竹縣最大的粉為邱鏡淳粉與楊文科粉。

朱立倫指出，不過，從今天開始全國只有一種粉，就是中華民國粉，大家不可以再罵自己人，大家通通要團結在一起，這不是為自己、不是為個人，也不是為國民黨，而是為了中華民國。

朱立倫表示，林思銘認真、且專業，且深耕竹東服務地方，成績有目共睹，希望大家一定要支持，讓林思銘贏得選戰。（編輯：張銘坤）1081123