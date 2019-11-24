余湘參拜板橋慈惠宮 親民黨擬選前公布內閣名單

（中央社記者游凱翔新北24日電）親民黨副總統參選人余湘今天赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜，對於親民黨總統參選人宋楚瑜為何未出席拜廟行程，競總發言人于美人表示，宋楚瑜目前正在忙內閣名單，盼在選前提出名單。

2020總統及立委選舉倒數，余湘下午赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜，由於鴻海創辦人郭台銘年幼時，因父親於慈惠宮附近的派出所擔任員警，因此曾居住在板橋慈惠宮的廂房多年，于美人對此表示，余湘也是警察子女，從小居住在台東偏鄉，後來透過努力擔任國內上市廣告公司執行長，與郭台銘的成長歷程有許多共通點。

媒體詢問，宋楚瑜為何沒有一同出席今天的拜廟行程。于美人回應，台灣的廟宇宋楚瑜已經拜了20年，因此讓宋楚瑜休息一下。而宋楚瑜目前正在忙的事情是內閣名單，希望在選前提出能振奮人心的名單。

至於是什麼時候會公布，于美人則表示As soon as possible（盡快），媒體追問，會不會有郭台銘的影子在內，于美人回應，希望會有全台灣最優秀人才的影子。

媒體詢問，如何看待總統蔡英文提出「0到6歲加碼育兒津貼」的政策。于美人指出，0到6歲國家養已成為許多總統參選人的所有共識，對此感到欣慰，但親民黨所提出「0到6歲國家養」政策並非只有補助，而是主張教育要向下紮根。

于美人解釋，親民黨主張讓幼稚園小、中、大班直接納入國民義務教育中，因為若只談論補助，恐造成每一次的政黨輪替，養小孩的辦法及補助方式就要更改一次。

針對中國間諜案，余湘也認為，她相信台灣沒有任何一組總統參選人會出賣台灣，請外界不要撕裂情感，自由民主是共同的基因，大家都是朝此目標向前邁進。（編輯：黃國倫）1081124

親民黨總統參選人宋楚瑜競選辦公室發言人于美人（右）24日表示，主張幼稚園小、中、大班納入國民義務教育。中央社記者游凱翔攝 108年11月24日

親民黨副總統參選人余湘（中），24日下午赴板橋接雲寺參拜。中央社記者游凱翔攝 108年11月24日