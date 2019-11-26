時力提案 主張收中國政治獻金最重處10年徒刑

（中央社記者陳俊華台北26日電）時代力量黨團總召黃國昌今天說，時力提出政治獻金法修正草案，針對收受中國政治獻金且屬黨務、軍事、對台工作者，罰則從5年以下有期徒刑，提高為3年以上10年以下有期徒刑。

時代力量立法院黨團今天舉行「中共獻金加重罰則、宗教法人財務透明」記者會，提出政治獻金法第25條條文修正草案、財團法人法第75條條文修正草案。

黃國昌表示，政治獻金法規定，不能收受外國人、中國人、港澳地區人民的政治獻金，違者都可處5年以下有期徒刑；但台灣面對的主要威脅是中共政府，時力認為若收受政治獻金的來源是對台灣有侵略、併吞意圖的不友善政府，想透過政治獻金破壞民主機制，因此有必要強化處罰規定。

黃國昌說，若收受中國的政治獻金，且屬於黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體、涉及對台政治工作、影響國家安全或利益團體或其派遣之人，草案中把刑度提高為3年以上10年以下有期徒刑，且若超過能收受政治獻金的上限，還要加重1/2；若經判刑確定者，不得登記為候選人。

時代力量黨主席、立委徐永明表示，去年財團法人法三讀時，針對宗教財團法人適用規定，仍回歸民法及相關法律規定；他說，對岸透過宗教體系進行統戰，因為宗教財團法人財務規範不透明，盼透過這次修法，讓宗教財團法人適用財團法人法，遏止宗教統戰。

另外，針對民進黨團提出反滲透法草案，並擬在週五（29日）立法院會中逕付二讀，黃國昌表示，如果逕付二讀後交付協商，照一個月的協商冷凍期，最後能通過的時間只剩12月31日的院會；時力反對民進黨團提出12月18日起停會的提案，補強台灣國安防衛體系的缺漏，是朝野共同責任，呼籲各政黨，「真的有必要在12月18日提前休會嗎？」

徐永明說，29日民進黨團要將反滲透法草案逕付二讀時，希望能將時力、尤美女版本草案一起交付協商；並希望民進黨團將停止開會的提案撤回，「12月中還要停止開會嗎？請問反滲透法是修真的、還是修假的？」（編輯：林興盟）1081126