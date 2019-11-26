宋楚瑜拋遷都議題 府院應逐步搬去中部

親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）26日接受媒體聯訪時，再次提到遷都議題，指台灣國土需要均衡發展，日本人在台灣統治時還留下一個總督府，但政府遷台後，一個像樣的國會建築都沒有，他若當選總統，總統府、行政院、國會搬到台灣中部。中央社記者王飛華攝 108年11月26日

（中央社記者郭建伸台北26日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天受訪時表示，日本人在台灣統治時還留下一個總督府，但政府遷台後，一個像樣的國會建築都沒有，他若當選總統，總統府、行政院、國會搬到台灣中部。

宋楚瑜昨天主動拋出遷都議題，指政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方，並說政治人物到中部可感受到空汙嚴重性。

宋楚瑜今天上午接受媒體聯訪，再次提到遷都議題，指台灣國土需要均衡發展，他正在籌組執政團隊，並與他們研究施政計畫。

由於國民黨總統參選人韓國瑜曾表示，若當選總統要在高雄上班，記者詢問宋楚瑜，若當選總統是否將在台灣中部上班。

宋楚瑜說，這在一開始還不可能，「我們不要隨便打高空」，但強調府院會逐步移往中部。

宋楚瑜說，日本人在台灣統治時還留下一個總督府，但政府遷台後，一個像樣的國會建築都沒有，他若當選總統，總統府、行政院、國會搬到台灣中部。

媒體也追問如何在未來50幾天提高民調支持度，如何增加年輕選票。

宋楚瑜表示，民調還在持續調整中，他很有信心，現在宣布參選總統還不到1個月，就有這樣的進展；如果再給1個月，繼續往上衝當然有希望，未來將透過各種宣傳、走訪基層，讓人民了解他對未來的展望。

競辦發言人于美人主動問宋楚瑜，是否會去西門町拜票，多久沒去西門町。宋楚瑜說，到哪裡都要拜票，並稱自己到西門町常常要戴墨鏡、帽子，否則都有人要跟他拍照，這樣他就聽不到真正的聲音，形容自己常常「暗自查訪」。（編輯：郭萍英）1081126