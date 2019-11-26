接見太平洋島國青年領袖 副總統感謝友邦支持

（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統陳建仁今天接見太平洋島國青年領袖培訓計畫學員表示，這項計畫展現了台灣與美國對太平洋島國高度關心與重視，藉由開放性的能力建構計畫，邀請太平洋島國優秀青年參與是台、美及太平洋島國三方合作成功典範。

副總統上午接見「2019年第7屆太平洋島國青年領袖培訓計畫」（201‪9 Pacific Islands Leadership Program, PILP G7）學員致詞時表示，歡迎來自8個國家、13位「太平洋島國青年領袖培訓計畫」的學員。自2016年以來，這是他第4次接待PILP學員，歡迎學員們訪台。

副總統說，學員們都是由外交部及「美國夏威夷東西中心」，經過嚴格遴選過程選出的傑出青年領袖，在「東西中心」接受4週的培訓課程後，來台進行第2階段，總共長達約3個月的訓練。

副總統提到，他和「美國夏威夷東西中心」有一段淵源。他曾在1978年考取「東西中心」留學獎學金，當時因同時考取教育部公費留考，最後改赴美國約翰霍普金斯大學攻讀流行病學與人類遺傳學博士學位。

副總統說，雖然無緣獲得「東西中心」留學獎學金，但後來他曾在「東西中心」發表演說，這段與「東西中心」的特別經歷，讓他看到學員們的時候倍感親切。

副總統表示，台灣與太平洋島國有許多相似之處，除了歷史、語言、文化及族群的聯結外，更重要的是，我們都支持自由、民主與人權等普世價值。而PILP計畫的誕生，則展現了台灣與美國均對太平洋島國高度關心與重視，藉由開放性的能力建構計畫，邀請太平洋島國優秀青年參與，是我國、美國及太平洋島國三方合作的成功典範。

副總統強調，台灣與太平洋島國合作關係密切，為配合聯合國永續發展目標持續推動夥伴國家優先政策，台灣在「太平洋島國論壇」架構的合作計畫中，設有獎學金及區域組織發展計畫。此外，外交部長吳釗燮曾出席去年的「太平洋島國論壇」，並宣布設立200萬美元的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，以改善這個地區人民的健康與福祉。

副總統感謝太平洋島國友邦對我國的友誼與支持，包括籲請將台灣納入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際機制，以及聯合國大會期間對我國的具體支持作為。

副總統表示，未來將持續與各島國合作及分享發展經驗，與太平洋島國發展信賴的夥伴關係。（編輯：趙蔚蘭）1081126