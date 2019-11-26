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力拚2020 卓榮泰：選戰未到最後一刻不可鬆懈

最新更新：2019/11/26 20:28

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨今天舉辦不分區立委被提名人茶會，民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、蔡英文競選總部執行總幹事林錫耀都提醒選戰未到最後一刻，全黨必須團結，不能鬆懈。

民進黨今天舉辦第10屆不分區立委被提名人茶會，除了少數因公無法出席，幾乎全員到齊。卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、總統蔡英文競選總部操盤手林錫耀都與會。

卓榮泰感謝來自社會不同領域的被提名人能代表民進黨參選，他說，民進黨的不分區名單經過多次討論，兼顧多元族群、社福、醫衛、會計、農漁、環保、政治、兒少、經貿、傳播、文化及外交等專業面向考量而生。

卓榮泰說，民進黨在中執會通過不分區提名委員會的那天，他曾說過，未來不分區立法委員們有幾項必要條件。第一，要有戰鬥力，就是要與社會對話的能力、議事折衷的能力。第二，希望所有不分區委員能貫徹民進黨的基本主張，以民進黨黨章、黨綱及歷年的決議文為行動綱領。

卓榮泰表示，今年通過的「社會同行、世代共贏決議文」，是去年九合一選舉後，民進黨再次建立與社會溝通的重要文件。第三個條件，則是希望所有立委為國家整體利益，而不僅僅為了代表哪個團體。

卓榮泰補充，不分區立委將來還要到選區扎根，他盼望當選者深耕地方基層，持續成為民進黨的資產與助力，服務選民，推動優質法案。

他說，選戰剩下46天，黨中央已成立護國保台助選團，助選團的意義就是要護國會、保台灣，感謝擔任團長的游錫堃扛下重任，未來全台輔選的工作也要請不分區立委被提名人全力協助；與會者則允諾善盡輔選責任，力拚總統連任，國會過半。（編輯：謝佳珍）1081126

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