卓榮泰稱北高市長愈來愈像 柯文哲質疑嫌票多

（中央社記者梁珮綺台北28日電）民進黨主席卓榮泰稱「北高兩個市長講話愈來愈像，都用這種不倫的比喻」；柯文哲今天說，自己仍有一定的支持者，能要求不投給總統蔡英文，「你（指卓榮泰）嫌票多還是怎樣」。

柯文哲上午出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙日慶祝大會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲說，卓榮泰或許認為蔡總統的票很穩、太多，他認為蔡總統會贏，但票數會與國民黨總統參選人韓國瑜相當接近，卓的說法就是典型「政治上的傲慢」。

柯文哲表示，通常不是敵人，就是朋友，但卓卻是「不是朋友，就是敵人」。

他說，「你沒事就去踹柯文哲，柯文哲還是有一定支持者」，稱自己能要求支持者不投蔡總統，認為容忍是自由基礎，卓榮泰一席話，根本是嫌票多，絕對會被民進黨前秘書長洪耀福罵。

民進黨主席卓榮泰27日出席中常會前受訪指出，北高兩個市長講話愈來愈像，都用這種不倫的比喻，這樣不好。

另外，柯文哲日前指台獨人士移民海外，每年回台灣募款，讓他瞧不起，甚至指台灣國創辦人王獻極「不要臉」、「再踹一腳」、「看不起」。他致詞到一半時，王獻極身批印有「柯來踹我」的布條，衝上舞台高喊「柯來踹我」，但隨即被架離。

王獻極在臉書表示，「緊追柯紅，直到柯向我道歉為止」。

柯文哲接受媒體聯訪被問及是否有被嚇到，他說，「反正每天都有這種人」。

有媒體追問「有認出是誰嗎？」柯文哲則說，「就欠扁的啊，這是身心障礙者活動，跑來幹什麼」，指王獻極跑錯場合。

柯文哲日前指台獨人士移民海外，每年回台灣募款，讓他瞧不起，而王獻極曾說兒子氣喘才移民海外，柯文哲當時回應「台灣是每個地方都會氣喘是不是？他不會找個不會氣喘的地方？拜託，花東（細懸浮微粒）PM2.5很低啦，不要在那邊假」。（編輯：李亨山）1081128