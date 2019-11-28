集結第三勢力 于美人：宋楚瑜是整合橋墩

（中央社記者郭建伸台北28日電）宋楚瑜競辦發言人于美人今天表示，宋楚瑜出來參選後，已經變成整合第三勢力重要的橋墩。她強調，宋楚瑜要集結所有第三勢力，不只柯粉，也希望跟郭粉及所有的粉合作。

于美人今天上午在親民黨中央接受媒體訪問，回答時事議題。由於親民黨總統參選人宋楚瑜接受鏡週刊專訪時被問及國民黨總統參選人韓國瑜現象，表示台灣政治的最大悲哀，就是大家都喜歡超世紀的明星，外界解讀是在針對韓國瑜。

于美人說，宋楚瑜接受專訪的時候，的確有講到台灣政治的悲哀，但是他並沒有把這個字套在韓國瑜身上，強調這是外界對他誤解，盼媒體不要斷章取義，希望這次大家都能夠用比較乾淨的語言來進行選舉。

此外，媒體也詢問，鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤和蔡沁瑜昨天臉書上分享一些宣傳照片，呼籲政黨票投親民黨，這是否代表親民黨未來與郭台銘整合是否越來越好。

于美人形容，宋楚瑜出來參選後，已變成整合第三勢力非常重要的橋墩，而民主政治靠得是監督與制衡，第三勢力現在應該更團結並制衡執政黨。

她強調，親民黨非常努力，不只跟柯粉，也希望跟郭粉及所有的粉合作，集結所有第三勢力。

對於民進黨立院黨團打算通過反滲透法，于美人說，反滲透跟保護國家安全，是大家的共識，沒有人反對，但這次修法並不是行政院提出的版本，而是民進黨團提出版本，親民黨認為這有一個很大的落差，「我們希望至少有行政院的版本能夠提出來」。

于美人說，反滲透法的內容，有很多是現行已有的法律，應該要做相關整理考慮，強調這不是橫空出現的法，因為台灣在反滲透方面已有相關法律可以處理，呼籲不要倉促立法。（編輯：林興盟）1081128