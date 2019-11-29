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于美人：改說唯一支持宋楚瑜 韓粉可藏得更好

最新更新：2019/11/29 13:19
對於國民黨總統參選人韓國瑜呼籲支持者接到民調電話，通通說「唯一支持蔡英文」，宋楚瑜競辦發言人于美人（左）29日表示，韓粉若說不出口也可改稱「唯一支持宋楚瑜」。（中央社檔案照片）
對於國民黨總統參選人韓國瑜呼籲支持者接到民調電話，通通說「唯一支持蔡英文」，宋楚瑜競辦發言人于美人（左）29日表示，韓粉若說不出口也可改稱「唯一支持宋楚瑜」。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天呼籲支持者接到民調電話，通通說「唯一支持蔡英文」。對此，宋楚瑜競辦發言人于美人受訪時說，韓粉若說不出口「唯一支持蔡英文」，也可改稱「唯一支持宋楚瑜」。

韓國瑜近來在多項民調呈現落後，他昨天指出，有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話，呼籲支持者接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。

不過韓國瑜今天上午又在臉書表示，呼籲支持者接到民調電話，通通說「唯一支持蔡英文」，一起讓民進黨高興到2020年1月10日。

對此，于美人上午受訪回應，「唯一支持蔡英文」的說法，很多韓粉會說不出口，但若不想讓外界知道韓國瑜的民調有多少，呼籲韓辦可讓通關密語多增加「唯一支持宋楚瑜」，這樣韓粉可以藏得更好。

于美人說，如果按照韓國瑜呼籲的民調作法，這樣無法分辨支持總統蔡英文還是韓國瑜，為了分辨清楚，韓粉也可以說「唯一支持宋楚瑜」。（編輯：林興盟）1081129

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