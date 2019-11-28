批假民調迷惑人心 韓國瑜籲支持者今起拒答

國民黨總統參選人韓國瑜（前）28日在台北接受聯訪時，呼籲支持者往後接到民調電話一概拒答，因為假民調太多，也請選民明年1月11日一定要站出來投票。中央社記者施宗暉攝 108年11月28日

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後，韓國瑜今天說，有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話，他呼籲，支持者今天起接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。

根據媒體民調，韓國瑜民調持續落後總統蔡英文。韓國瑜傍晚接受媒體聯訪時說，這麼多奇奇怪怪的民調，數字差距那麼大，現在假民調太多，他參選高雄市長時，一百次民調就輸了一百次，但最後大勝15萬票。

韓國瑜說，太多有心人、機構利用假民調迷惑人心、打擊支持者，也有很多人怕被查水錶、政治報復而不敢表態，現在的民調已經無法測出真實民意，成為民主國家笑話。

韓國瑜公開呼籲支持者，從今天開始，接到民調電話，一律拒絕回答，一概說不知道， 一口氣讓所有假民調單位，測不到真實的答案，明年1月11日投下神聖的一票，讓民進黨知道什麼是真民調。

韓國瑜也感謝支持者這段時間很辛苦，心情像是坐雲霄飛車，高高低低，韓粉還被污名化，但很感謝大家的支持，讓他很感動。

至於憲兵保防劇角色遭質疑影射韓國瑜，憲指部今天表示，劇中飾演共諜的角色是著白、鐵灰色襯衫，由於光線因素海報才呈現藍色，但很抱歉造成民眾誤解。

韓國瑜說，這是「越描越黑」，軍人就是要確保中華民國的安全，應行政中立、跳脫政黨一心一意為人民服務，卻自己捲到政黨裡，拍馬屁拍到馬腿，全國一片譁然後，再修改說詞，國防部令人失望，且應該要查明為什麼宣導軍教片影射性那麼強。（編輯：紀淑芳）1081128