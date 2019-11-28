保防劇遭疑影射韓國瑜 憲指部致歉但襯衫非藍色

憲兵拍攝保防劇，內容遭影射國民黨籍總統參選人韓國瑜，憲兵指揮部政戰主任余熙明28日出示拍攝用的鐵灰色襯衫，證明非藍色襯衫。中央社記者游凱翔攝 108年11月28日

（中央社記者游凱翔台北28日電）憲兵保防劇角色遭質疑影射國民黨總統參選人韓國瑜，憲指部政戰主任余熙明少將今天表示，全劇依107年屏東憲兵隊所偵破的真實共諜案例，但劇中飾演共諜的角色是著白、鐵灰色襯衫，由於光線因素海報才呈現藍色，但很抱歉造成民眾誤解。

憲兵所推出的保防單元劇「佈憲」，劇照中遭壓制在地的共諜因身穿藍襯衫、黑西裝褲，加上髮型為光頭，被外界認為是在影射韓國瑜，劇照在憲指部臉書粉絲團公布後引起外界議論，事後憲指部緊急撤下照片，僅留下宣導文字。

憲指部下午召開記者會釋疑，余熙明表示，此單元劇的劇本是依據民國107年3月屏東憲兵隊偵破的共諜真實案例，內容符合拍攝主軸，足以彰顯憲兵隊維護國家安全的職責。

至於拍攝演員、服飾如何選擇。余熙明指出，劇本審定後，角色由205指揮部先期遴選表達能力佳、富表演熱忱且符合角色的官兵，並在今年6月25日由他實施拍攝角色審查，最後遴選16名官兵進行拍攝，而劇中飾演共諜的角色，也是參酌實際案例、仿真進行選角。

余熙明表示，服裝都是由演員自行準備，其中共諜角色的穿著服裝有白、鐵灰色襯衫，並沒有藍色的服裝，但26日在臉書刊登劇照宣傳時，有網友提醒易引起不當臆測，因此同日晚上9時20分下架照片，僅保留貼文宣導。

媒體詢問，既然飾演共諜的角色非穿著藍色襯衫，為何劇照中襯衫卻呈現藍色。余熙明回應，由於光線的反射因素，才會在海報呈現時顯色偏藍，但對於進行海報審查時欠缺嚴謹性、造成民眾誤解，憲指部對此表示歉意，未來會更嚴謹審查，也對針對此檢討、懲處。

憲指部在記者會中，也出示拍攝時所使用的鐵灰色襯衫，證明非藍色襯衫，也強調海報會呈現藍色是光線反射所致；此外，也在新聞資料後的附件，附上去年3月媒體針對這起共諜案的報導。

政治作戰局長簡士偉中將強調，國軍堅守行政中立、軍隊國家化，影片絕對沒有影射任何人，請外界不要臆測或做政治解讀。（編輯：蘇志宗）1081128