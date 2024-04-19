台印移工MOU查照案 立院備查改審查

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（中央社記者王揚宇台北19日電）台灣印度移工合作備忘錄經行政院同意備查，依法送立法院查照。立法院會今天開會，國民黨、台灣民眾黨立法院黨團提議改交審查，在場立委未提出異議，因此改交社會福利及衛生環境、外交及國防委員會兩委員會聯席審查。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）盼能引進印度移工填補產業缺工人力，雙方於2月26日完成換文簽署程序後，勞動部3月26日將備忘錄送行政院備查。

勞動部4月3日發布新聞稿指出，台灣印度勞工合作備忘錄已於4月2日經行政院同意備查，後續將依照條約締結法規定，送請立法院查照，並同步於勞動部勞動力發展署網站公告MOU文本內容，供社會各界查閱周知。

根據公布的MOU內容，雙方同意促進召募印度勞工至台灣工作，至於職業種類及名額由台灣決定，另外除現有招募制度外，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件及優先適用「續聘計畫」等，並於雙方領域法規允許下，擴大「直接聘僱」的職業內容。

立法院會今天處理報告事項議程，其中針對勞動部函送「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工瞭解備忘錄」的中、英及印地文文本影本，請查照案，國民黨、民眾黨團提議改交審查，在場立委並未提出異議。

會議主席、立法院長韓國瑜說，本案交立法院社會福利及衛生環境、外交及國防委員會兩委員會審查。（編輯：蘇志宗）1130419