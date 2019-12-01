黃國昌挺進濱江果菜市場 衝刺時代力量政黨票

（中央社記者王揚宇台北1日電）距離明年總統及立委選舉只剩40天時間，各政黨積極搶票。時代力量立委黃國昌今天到台北市濱江果菜市場拜票，尋求民眾支持，政黨票投時代力量。

明年立委選舉，根據中央選舉委員會統計，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217名參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創歷史新高。

時代力量黨主席徐永明預估時力不分區席次「坐5望6搶7」；民眾黨評估至少可拿4席；親民黨在總統參選人宋楚瑜的母雞效應下，喊出拚6席搶8席。其餘如台聯、新黨、綠黨、台灣基進、喜樂島聯盟及台灣維新等也都來勢洶洶。

為衝刺時代力量政黨票，黃國昌今天到台北市濱江果菜市場拜票，過程中還有攤商送上甘蔗汁，幫黃國昌解渴、打氣，希望時代力量繼續加油。

黃國昌說，時代力量在明年的不分區立委名單，推出很多優秀人選，而時代力量是最有能力監督執政黨、最有勇氣來打擊違反濫權，相信民眾看得很清楚，而時力在台北市沒有推出區域立委參選人，所以這算是他的責任區，因此今天前來拜票，未來也會陸續到台北市的各個地方，尋求台北市民的支持。

時代力量發言人陳志明接受中央社記者訪問時補充說明，時代力量未來會持續搭配地方黨部以及地方縣市議員，來補強不分區的觸及面積，讓大家多多認識時力的政見與路線，包括開直播、開記者會等，也會到各縣市拜票。（編輯：蘇志宗）1081201