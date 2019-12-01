對手拋民調策略 蔡總統：支持韓國瑜不需躲藏

（中央社記者葉素萍、王鴻國新北市1日電）總統蔡英文今天說，前幾天她的對手突然拋出接到民調電話要一律回答唯一支持蔡英文的競選策略，「唯一支持是對的啦」，但她要跟她的對手與對手支持者說「支持韓國瑜不需要躲躲藏藏」。

另外，蔡總統也提到居住正義政策的「五個有心」，第一個有心是社會住宅繼續辦，8年20萬戶，目標沒有改變；第二個有心是包租代管大力要推；第三個有心是都更危老再突破，今年的危老加上都更案子有470件，是過去的10倍；第四個有心是租金補貼加倍做，擴大補助戶數、擴大補助對象、擴大補助標準，讓租屋族真的有感；第五個有心就是學生的住宿要升級，要提供弱勢學生補助，也要支持學校蓋新的宿舍。

她說，居住正義不是口號，是有節奏、有規劃、也有進展，再給蔡英文4年，大家期盼的事就會在台灣的每一個地方發生，她有信心，絕對說到、做到。

蔡總統競選連任，今天舉行新北市競總成立大會；板橋第二運動場擠入滿滿人潮，她說，新北市每次總統大選都是兵家必爭之地，新北市若贏，總統就贏，今天看到很多熱情的民眾站出來相挺，她心情更篤定、更有信心，2020台灣要贏，新北若贏，台灣就贏。

她說，她人生第一次選舉就在新北市，那次讓她從學者，變成更接地氣的政治人物，「沒有新北市就沒有今天的蔡英文」，今天回到熟悉的新北市，她特別感恩、特別高興。

蔡總統提到，民進黨的國會能不能過半，不分區拿幾席是關鍵，民進黨不分區的名單，「沒有中共解放軍的顧問，也沒有人去聽習近平訓話」，是堅持民主、自由、專業、進步的價值的名單，這份名單中的人選如果沒有大家手上的一票就進不了國會。

她說，2016年台灣人民做了一個正確的選擇，大家想一想如果過去3年是國民黨繼續執政，「我們無法想像美中貿易大戰，國民黨會將台灣帶到什麼地方」，同樣的，她也無法想像，在香港局勢的演變過程中，國民黨會站在什麼樣的立場，「台灣的主權，蔡英文一步也沒有退讓」。

蔡總統提到，過去3年多來，台灣得到國際支持，得到支持時，不冒進，遇到中國壓力時也不屈服，「我頂住壓力、守住底線」，不斷向世界發出訊息，中華民國台灣是民主自由的國家，「我們知道自己身上的責任，台灣是擋住中國勢力滲透的最前線」。

蔡總統話鋒一轉，她提到，距離選舉只剩下40幾天，前幾天她的對手突然拋出來，接到民調電話一律回答唯一支持蔡英文的選舉策略，「唯一支持是對的啦！」在這裡她要跟她的對手說，也要跟他的支持者說「支持韓國瑜不需要躲躲藏藏」，因為台灣的社會本來就是很多元的。

她說，每一個有責任感的政治人物，尤其是想要競選總統的人，應該用真誠的心，拿出具體可行的政策，來爭取選民的支持，別人的競選策略，她就尊重，但她會照著自己的節奏走，她相信執政黨最佳策略是拿出政績說服人民；她也說，需要大家再挺她一次，需要新北市再挺她一次，這是一場不能輸的選戰。（編輯：蘇志宗）1081201