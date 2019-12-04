緊追砂石案疑廢棄物填平 黃國昌要國產署徹查

（中央社記者范正祥台北4日電）時代力量立委黃國昌緊追國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族砂石案，今天在立法院質詢時質疑，當初是不是使用廢棄物填平採砂石的痕跡，要國有財產署徹查。

立法院財政委員會排審海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部等相關單位官員列席備詢，本身是財政委員會成員的黃國昌質詢時繼續追問李佳芬家族砂石案。

黃國昌質詢時出示2001年9月8日的雲林西螺新舊堤防間空拍圖，他指出，從圖中可見各種機具、砂石車，以及一堆大洞，擔心這麼多洞後來是用什麼東西回填。

對此，財政部國有財產署長曾國基答覆，同仁勘查的時候，現地都是雜草地和砂石，因為鄰近也曾發生過偷偷掩埋廢棄物的情形，所以國有財產署也擔心。

黃國昌接話表示，「沒錯，這就是重點。」

他說，這些砂石業者胡搞瞎搞，在附近的地方就搞過掩埋廢棄物，因此要求國有財產署到當地進行挖掘檢測。

黃國昌說，他很想查明真相，但那國有財產地，未得到政府准許，不能自己去進行挖掘檢測，否則就是觸法。

曾國基說，了解黃國昌的意思。他允諾，會進行挖掘檢測。

對於黃國昌的要求，曾國基也說明，所有土地繳回之前，國有財產局都要求做土壤檢驗，目前做法是至少一筆土地要有一處，深度的部分再研究要挖多深。

黃國昌說，希望回填都是規規矩矩的泥土，「我的要求很簡單，挖出來了以後，如果裡面有廢棄物或者是有其他會污染環境的廢土等等的物質，國有財產署要徹底執法，這一筆錢不可以由國家買單，誰留下來的爛攤子，要負責清理的乾乾淨淨。」

曾國基答覆，如果挖掘發現有掩埋廢棄物或有毒物質的部分，會依照土地使用的情形追溯，必要時會提起民事訴訟確保國家權益。（編輯：楊凱翔）1081204