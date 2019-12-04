黃國昌指護航周碧雲質詢養雞場案 屏東縣議會提告

與時代力量結盟的無黨籍屏東立委參選人張怡（右）4日到樂樂養雞場開直播，批評縣議員周碧雲在議會自我護航。（張怡提供）中央社 108年12月4日

（中央社屏東縣4日電）屏東立委第2選區（屏南）戰況激烈，時力立委黃國昌和結盟的無黨籍參選人張怡緊咬樂樂養雞場案，指國民黨立委參選人周佳琪父親、議長周典論是背後包庇力量，還牽動屏東縣議會提告。

枋寮樂樂養雞場經營人、縣議員周碧雲昨天在議會質詢樂樂養雞場的事，事後黃國昌在臉書發文「周典論議長姪女周碧雲議員，竟然濫用議員職權，在議會質詢時，毫不掩飾為自家違法養雞場說項開脫……嗣後屏東縣議會竟將質詢影片刪除，是在幫自家議員遮醜嗎」。

屏東縣議會今天因此對黃國昌提出誹謗告訴，並指質詢影片並沒有刪除。

周典論今天也由周佳琪競選總部發出聲明稿指出，這半年來黃國昌一再攻擊他要為樂樂養雞場負責，但他跟樂樂養雞場一點關係也沒有，當年養雞場申請許可是在前屏東縣長曹啟鴻任內，自己當時沒有任何公職。

周典論說，他與周碧雲同姓周，是超過10等親之外的遠親，但黃國昌無限擴大解釋「周氏家族」，若同姓就是家族，那麼「黃大立委豈不是與詐騙前總統陳水扁的黃琪，或可稱之為黃氏家族嗎？」

周典論表示，對於養雞場爭議，他一向認為應該依循法令行事，涉及民眾權益該辦就辦。而黃國昌用「周氏家族、包庇、黑道、魚肉鄉民」等言論辱罵自己，他已訴諸法律告訴，以捍衛名譽。（編輯：洪學廣）1081204