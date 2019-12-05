邀當認錯大隊長 劉世芳尹立向館長致歉

（中央社記者王淑芬高雄5日電）民進黨立委劉世芳等今天在臉書表達邀請館長陳之漢參加「1221Wecare台灣大遊行」邀請函內容不恰當致歉，「Wecare高雄」發起人尹立說打算將「我錯了大隊」改為「我醒了大隊」。

劉世芳在臉書指出，聽到館長真切的發言，也真心為台灣付出了許多，她說「館長，對不起，委屈你了，館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！」還說「讓館長難過了，真的非常抱歉」。

尹立指出，劉世芳與館長直播並轉交一封給館長的信是自己要邀請館長一起支持「罷韓」遊行。他在臉書指出，邀請函裡一些言詞跟字句不很恰當「也真的不是要館長負責些什麼」，向館長表達最誠摯的歉意。

尹立告訴中央社記者，自己與館長支持「罷韓」，他們站在同一陣線上，對於邀請函內容有不妥處，他要致歉，計劃將「我錯了大隊」改為「我醒了大隊」，也盼有機會上館長直播。

讓館長生氣一事是起源於日前劉世芳上「館長」陳之漢的節目，她代轉一封尹立邀請館長參加1221大遊行，還請他當「我錯了大隊長」，館長於事後看到邀請函內容很生氣，開直播批評。

陳之漢直播表示，邀他參加遊行還要他當「我錯了大隊長」是「要不要我揹一支棍子、負荊請罪請大家毒打我？」他說，因為去年支持韓國瑜讓中國大陸粉絲罵死了，並失去了很多商機「我為了台灣做很多事；也摧毀了我的誠信」，他反問民進黨「你損失了什麼？」

Wecare高雄、公民割草行動等團體計劃號召10萬人在高雄舉辦「1221Wecare台灣大遊行」，訴求罷免高雄市長、Reset高雄、Wakeup台灣。（編輯：黃世雅）1081205