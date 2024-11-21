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內政部宣導霸凌防治 劉世芳盼關心員工建構友善職場

2024/11/21 18:12
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（中央社記者陳俊華台北21日電）勞發署公務員輕生案引發社會關注。內政部長劉世芳今天指示人事處進行職場霸凌防治宣導，並期勉各單位主管及所屬機關首長應對所屬員工多加關心、鼓勵善加運用機關員工協助方案（EAP）資源。

行政院長卓榮泰昨天就勞發署員工輕生案鞠躬致歉，並要求勞動部嚴加調查，同時將此案送檢調，還家屬一個公道，另外各部會也需徹底清查機關內部，不容許再有霸凌行為，已經被媒體揭露、討論的若干案件，一週內也要完成調查。

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劉世芳透過新聞稿表示，她指示人事處在今天的內政部務會報中，進行職場霸凌防治宣導，內容包括內政部職場霸凌防治規定，含事前防治、事中處理、事後作為及處理作業流程。人事處也提醒各主管人員，工作職場面對不同世代應有不同溝通的方式，未來將規劃辦理世代差異溝通相關課程。

劉世芳說，期勉各單位主管及所屬機關首長，應以近來社會職場霸凌事件為鑑，對員工多加關心，在工作上適時給予協助，鼓勵善加運用機關員工協助方案（EAP）資源，共同建構友善職場環境。（編輯：林興盟）1131121

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