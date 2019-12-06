反網路霸凌引鞭刑入法 卓榮泰：非最好方法

民進黨主席卓榮泰（左2）6日下午陪同民進黨立委參選人蔣絜安（左3）到桃園市龍潭區出席製茶文化導覽座談，同時也體驗客家製茶過程。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年12月6日

（中央社記者邱俊欽桃園6日電）新黨提出未來擬推動反網路霸凌法草案，民進黨主席卓榮泰今天表示，防止網路霸凌是全民都要參與，執政黨現在已在做。至於鞭刑是否入法，仍應多討論，但他認為不是最好的方法。

卓榮泰下午陪同民主進步黨立委蔣絜安出席在桃園市龍潭區所舉行的「製茶文化導覽座談」，同時也DIY感受客家做茶的過程。

卓榮泰在接受媒體聯訪時表示，選舉剩下一個多月，包括各政黨總統到各區域立委參選人都會利用最後的時間做最後的衝刺，相信高雄市長韓國瑜也不例外，「韓市長平常活動也不多，最後衝刺一點也是應該的」。

卓榮泰說，民進黨有自己策略與計畫，雖然目前有一些事情困擾選戰的進行，不過他認為人民的選擇是看長期過去跟未來的穩定性發展；很多事件在選前更應該利用時間跟機會加強說明清楚，讓選民有清楚的選擇方向。

卓榮泰推崇蔣絜安在立法院的表現，雖然是新人，但從不分區立委轉戰到區域立委，在加強與地方接觸下，相信到最後一定有好的成績。

對於新黨發言人王炳忠今天說，未來新黨若進入立法院，會推動反網路霸凌法草案；新黨不分區立委參選人邱毅更說，為了收到恫嚇的效果，會附帶提鞭刑入法，這樣才能遏止網路霸凌的歪風。

卓榮泰表示，防止網路霸凌是全民都要來參與的，執政黨現在已經開始在做這樣的工作，至於鞭刑，仍應在社會上多多討論，他認為這個不是一個最好的方法。

對於邱毅的說法，卓榮泰回應，「這個工作不需要勞煩他，我們就可以了，請他可以多多休息」。

卓榮泰出席活動前，有支持者幫他綁上客家花布的頭巾，卓榮泰第一時間不忘向蔣絜安說，以諧音來說，這是一個好兆頭，就是「榜首」，也祝福蔣絜安高票當選。（編輯：李錫璋）1081206