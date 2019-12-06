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賴清德幫江永昌助選 籲讓民進黨國會過半

最新更新：2019/12/06 18:31
民進黨副總統參選人賴清德（中）6日到新北市中和區為黨籍立委參選人江永昌（左）助選，呼籲鄉親全力支持，一定要讓國會過半。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月6日
民進黨副總統參選人賴清德（中）6日到新北市中和區為黨籍立委參選人江永昌（左）助選，呼籲鄉親全力支持，一定要讓國會過半。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年12月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）民進黨副總統參選人賴清德今天表示，前總統陳水扁發放老人年金照顧長者，總統蔡英文要照顧幼兒。民進黨政府照顧老幼，但如果國會沒有過半，很難繼續實現這樣的成果。

賴清德今天下午到新北市中和區，幫民進黨新北市第8選區（中和區76個里）立委參選人江永昌助選，並在新北市議員張志豪、張維倩等人陪同下，前往北聖宮、廣濟宮參拜，祈求國泰民安。

賴清德盛讚江永昌在立法委員任內表現，強調江永昌在爭取前瞻基礎建設計畫時，爭取經費不遺餘力，才能有中和區解決地下停車場、改善學校廁所等成果。

賴清德致詞時說，蔡總統若連任將會持續推動機構式長照、加強居家長照，也照顧幼兒。以往，陳水扁發放老人年金，蔡總統照顧幼兒，民進黨政府攜手一起照顧人民。

賴清德表示，如此的成果如果沒有國會過半，則無法繼續實現。他請鄉親遇到朋友時，幫忙解釋年金改革的必要性，前總統馬英九在任內也曾說年改是必要的，但馬英九不敢做。「台灣是咱的，這都是為大家好」。他希望鄉親一起支持，一起守護台灣。（編輯：戴光育）1081206

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