立委陳玉珍夾傷事件 馬英九：外交部處置失誤

（中央社記者郭宣彣苗栗縣8日電）國民黨立委日前到外交部抗議，發生立委陳玉珍手被夾傷事件，前總統馬英九今天表示，立委是來談關於外交相關事務，他不能理解外交部的做法，而外交部在處置上確實有點失誤。

馬英九今天先到新竹縣竹東鎮為國民黨竹縣第二選區立委參選人林思銘輔選。媒體問到，日前國民黨立委到外交部抗議，不僅不得其門而入，立委陳玉珍手還被夾傷事件。馬英九說，他不能理解外交部的做法，為什麼不讓立委進入呢，立委都是來談關於外交相關事務，而外交部在處置上確實有點失誤。

隨後，馬英九與國民黨副總統參選人張善政，參加黨籍苗栗縣第二選區立委參選人徐志榮的競選總部成立大會，苗栗縣長徐耀昌也到場力挺。

張善政致詞時表示，針對國道一號五楊高架延伸苗栗縣頭份市案，他以高速鐵路延伸屏東、宜蘭為例，批評民進黨政府缺乏前瞻規畫，虛應故事。同樣，五楊高到頭份，民進黨也是講交流道已經下去了，要苗栗不要再吵了。

徐耀昌表示，國道一號頭份交流道上下班時間塞車嚴重，五楊高架延伸到頭份，將加重塞車情形。尤其，台積電先進封測廠將在竹南科學園區設廠，交通部應要通盤考量五楊高架延伸銅鑼，力晶也投資銅鑼科學園區設廠，應在中間增設造橋交流道，才能解決整體交通問題。

馬英九說，近年虐童事件頻傳，他肯定徐志榮擔任立法院衛環委員會召委，立即排審48個版本的兒少法，讓法案快速完成三讀。而為解決解決苗栗醫療缺乏困境，徐志榮成功推動苗栗急重症急救責任醫院，也爭取公費生到偏鄉服務，相當努力。

馬英九也提到，蔡總統上任3年半來，邦交國只剩15個，少了7個國家，這是建國以來最少的時候，而一旦邦交丟掉後，主權就會受到影響。過去，國民黨執政與大陸有默契，為外交休兵，雙方都不奪取對方的邦交國，一旦不承認九二共識，代表外交休兵共識不存在，擔憂邦交國斷交將持續下去。（編輯：方沛清）1081208