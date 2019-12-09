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推長照及育兒政見 賴清德盼台南鄉親支持

最新更新：2019/12/09 18:09

（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨副總統參選人賴清德今天下午到台南市新營區的廟口拜票時表示，總統蔡英文提出當選後提高照顧老人與小孩的預算；台南高齡人口多、出生率也不理想，希望鄉親支持相關政見。

賴清德下午陪同民進黨立委參選人賴惠員走訪新營區同濟宮、新營區真武殿、下營區中營慶福宮、下營區玄天上帝廟參香，並向當地民眾拜票。

賴清德在新營同濟宮向民眾致詞時表示，今天代表蔡總統去抽籤，結果抽到很吉祥的3號；希望大家第一張選票要支持「英德配」贏得大選，第二張選票區域立委支持賴惠員、第三張選票的政黨票投給民進黨，讓民進黨在立法院能順利過半。

賴清德表示，台南市65歲以上人口比例已增加到約16%，高出全台平均的約14%。雖然年齡不一定是問題，但政府一定要照顧需要被照顧的人。蔡總統當選前，國家每年用在照顧老人的經費不到新台幣100億元，現在已增加到400億元。

他說，蔡總統提出連任後加強居家式長照、推動機構式長照等政策，未來每年的經費會再增加到600億元。

賴清德表示，台灣面臨少子化的問題，台南市的出生率數字也不理想，政府有責任減輕年輕夫妻的經濟負擔，讓他們不會因為經濟負擔大而不敢生。他在擔任行政院長時檢討預算，每年增加300、400億元來照顧孩子。

他說，現在孩子出生一直到6歲，如果夫妻自己帶的話，每個月可領2500元育兒津貼；蔡總統也已提出連任後要提高到5000元。

賴清德說，蔡總統提出的政見，當選後會由行政院擬定政策，還要送到立法院三讀通過後才能實施。這也是民進黨要在立法院過半的重要原因，不只要守護台灣主權，更要落實蔡總統的政見。（編輯：陳俊碩）1081209

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