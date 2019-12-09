邀擔任韓競總榮譽主委 朱立倫：馬英九欣然接受

（中央社記者王承中台北9日電）前新北市長朱立倫接任國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主委，朱立倫今天下午拜會前總統馬英九，朱立倫表示，邀請馬英九擔任競總榮譽主委，馬英九欣然接受，前主席吳伯雄、洪秀柱也都答應。

韓國瑜昨天在新北市造勢，宣布全國競選總部主委由朱立倫接任，朱立倫與他跟副手張善政將成為鑽石鐵三角。朱立倫昨天表示，這陣子聽到很多人對國民黨、韓國瑜、不分區名單有些意見，但是一定要放下小我，團結勝利。

朱立倫下午前往前總統馬英九辦公室拜會馬英九，雙方密談約一個小時，朱立倫在會談後接受媒體聯訪表示，他今天特別來邀請馬英九擔任全國競選總部的榮譽主委，馬英九也欣然接受。他指出，馬英九也認為必須要團結一切可以團結的力量。

朱立倫表示，他稍早也與吳伯雄見面，也跟洪秀柱通過電話，兩人也都答應擔任榮譽主委，前主席連戰則已經擔任韓國瑜全國後援總會長，明天上午他將拜會國民黨主席吳敦義，商討如何團結，讓競選總部跟中央黨部發揮最大戰力，接下來要結合各界力量。

朱立倫指出，他也跟馬英九談到，總統大選一定要進行辯論，希望兩場總統候選人辯論、一場副總統候選人辯論的慣例要持續，盼總統蔡英文不要改變這樣的慣例。他說，讓真理、政策越辯越明。

對於未來選戰策略，朱立倫表示，他會盡最大的努力，在選戰過程中就是要能夠爭取最多的朋友，減少更多的敵人，以爭取最多的支持，這也就是他所努力的。剛才他也跟馬英九談到，未來在各地會分進合擊，若各地還有需要化解溝通的地方，就會幫忙盡量化解溝通，也希望國民黨提名的立委參選人發揮最大戰力。

對於辯論的題目，朱立倫指出，大家非常關心國家未來，包括國際情勢、兩岸關係、國防、社福、環保等政策，以及公共建設議題等，都希望透過真正的辯論能夠進行討論，對於總統候選人及副總統候選人辯論，相信媒體一定會依過去慣例，彙整起來舉辦。

媒體詢問，未來如何因應國民黨總統參選人韓國瑜可能會遭到抹黃。朱立倫表示，台灣負面的選戰已經夠了，抹黑、抹黃及各種造謠都不必，現在選戰進入最後一個月的關鍵時刻，大家全力衝刺，提出好政策在地方上爭取更多支持，這是正途，不要再搞抹黑、抹黃及造謠。

媒體追問，國民黨立委陳宜民涉強推女警。朱立倫表示，他已經看到陳宜民在前天、昨天都有在臉書發表道歉文，也尊重陳宜民，最重要是誠摯表達對女警的道歉。對於國民黨發布新聞稿稱女警貌似怪阿姨，朱立倫僅表示，「我們要誠摯的道歉，不要橫生枝節」。（編輯：楊凱翔）1081209