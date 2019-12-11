徐永明：柯談話有失風度 保昌是時力重要任務

（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量黨主席徐永明今天表示，「把黃國昌留在國會」是時力重要訴求，對於台北市長柯文哲今天受訪所言內容，感覺是氣急敗壞，也有失風度，更不用妄加議論。

2020大選進入倒數一個月，第三勢力積極搶進立法院，尤其時力和民眾黨競爭激烈，被解讀是「亡昌感」對決「亡柯感」。

媒體報導，柯文哲今天出席一場活動，被媒體問到如何看待「亡昌感」；柯文哲回應，黃國昌應該排在時代力量不分區名單的第1名，不過他們內部現在四分五裂，好像黃國昌也不在決策委員會裡面，「應該問徐永明，這是你們自己製造出來的」。

對此，徐永明在臉書發文，回應柯文哲的受訪發言；徐永明強調，「保昌」是時力2020重要任務，柯文哲不用妄加議論，也說柯文哲這番談話真的很可惜，感覺氣急敗壞，有失風度。

徐永明指出，時代力量將黃國昌排序在不分區第4，是時力決策會議共識通過，也是黃國昌在2020大選最佳的戰鬥位置，柯文哲不在時力，實在沒必要妄加議論。時力這4年國會經驗是，未來不只要黃國昌進國會，還要組成3人以上的黨團，帶著團隊問政作戰。

徐永明說，把黃國昌留在國會是時力重要訴求，但現階段民調一直無法突破10%天花板，才會有隨之而來的「亡昌感」，因此也不是誰製造出來的，「保昌」是時力全黨要衝刺的任務。

徐永明最後談到，柯文哲今天也說不喜歡回應「亡柯感」，他也認同，且更希望時力和民眾黨可以盡快展開政策辯論、對談，讓人民可以由政見、人才決定明年的投票意向。柯文哲民調、聲量一直很高，相信不會因為如此，就迴避辯論吧。（編輯：林興盟）1081211