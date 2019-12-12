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輔選吳怡農 葉菊蘭：民主化台灣仍要面對中國威脅

最新更新：2019/12/12 10:41
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前左）12日一早邀請總統府資政葉菊蘭（中），在捷運中山國中站外向通勤族拜票，親切握手、道早安。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前左）12日一早邀請總統府資政葉菊蘭（中），在捷運中山國中站外向通勤族拜票，親切握手、道早安。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）總統府資政葉菊蘭今天陪民進黨立委參選人吳怡農在捷運站前路口拜票；葉菊蘭說，民主化台灣仍要面對中國威脅，看到香港狀況，台灣仍有憂慮，年輕一代需面對是中國霸權挑戰。

選戰倒數，葉菊蘭上午陪同民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農在捷運站前路口拜票。兩人在拜票前受訪，葉菊蘭作上述表示。

葉菊蘭說，台灣自由民主得來不易，雖然台灣已完全民主化，仍要面對中國威脅，看到香港現今狀況，台灣仍有很多憂慮，如何讓台灣自由民主得到永續，讓下一代享受自由、民主且沒有恐懼，同時還要面對中國霸權，這些都是年輕一代的挑戰。

葉菊蘭表示，吳怡農願意站出來捍衛國家安全，延續台灣自由民主，呼籲過去曾經歷過威權時代的朋友，也能支持吳怡農。

記者問及，吳怡農與同選區國民黨立委參選人蔣萬安目前民調差距拉近，後續選戰如何布局。葉菊蘭表示，這區對民進黨是艱困選區，就是讓更多民眾認識吳怡農，讓民眾了解吳怡農推出政策和捍衛家鄉決心。

媒體詢問，對首次投入選戰的吳怡農有無建議。葉菊蘭說，吳怡農對保護家鄉意志堅定，且吳怡農父親曾告訴她，吳怡農為捍衛家鄉，選擇放棄高薪投入選舉，對吳怡農的毅力和勇氣給予最大鼓勵。

吳怡農說，感謝葉菊蘭及許多前輩願意出席力挺他，他們都是推動台灣民主發展的前輩，40年前，他們面對從威權走向民主挑戰，現在則是面對鞏固民主、對抗中國威脅的挑戰，感謝所有前輩支持。（編輯：謝雅竹）1081212

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前）12日一早邀請總統府資政葉菊蘭（左），在捷運中山國中站外拜票，向通勤族揮手問好。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前）12日一早邀請總統府資政葉菊蘭（左），在捷運中山國中站外拜票，向通勤族揮手問好。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（右）12日邀請總統府資政葉菊蘭（右2），在捷運中山國中站外向通勤族拜票，爭取支持。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（右）12日邀請總統府資政葉菊蘭（右2），在捷運中山國中站外向通勤族拜票，爭取支持。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（圖）12日在捷運中山國中站外，向通勤族親切道早安，請託支持。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（圖）12日在捷運中山國中站外，向通勤族親切道早安，請託支持。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日
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