遠東航空宣布停飛 韓國瑜金門行取消

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）國民黨總統參選人韓國瑜原訂明天搭乘遠航到金門，參加金門競選總部成立大會，但因遠東航空宣布停飛而無法成行，行程已取消。國民黨金門縣黨部表示，改期時間將另行通知。

韓國瑜與中國國民黨金門縣立委參選人陳玉珍聯合競選總部成立大會原訂明天上午10時50分在金門縣黨部舉行，韓國瑜原訂搭乘明天上午9時30分自高雄起飛的遠航班機，專程來金參加，但遠航下午宣布從明天起停止一切飛航營運。

金門縣黨部指出，韓辦得知遠航宣布停飛後，立刻透過民航局尋求協助，但適逢週末，機位吃緊，不得已只好延期，改期時間會另外通知。

縣黨部表示，許多民眾關心韓國瑜能否如期來金，紛紛打電話到黨部或透過社群媒體詢問，讓縣黨部應接不暇，縣黨部主委石兆瑉也忙著致電各界人士說明，感謝民眾對國民黨的支持，改期時間一旦確定，會盡快公告。

依照原本行程，韓國瑜出席聯合競選總部成立大會後，將參訪金門大橋，並接受媒體記者聯訪，再搭船前往烈嶼，參觀湖井頭戰史館；然後再回到金門本島，出席庶民總統韓國瑜後援會；隨後在金城鎮公所舉辦青年論壇；原訂明天下午5時45分搭乘遠航到台中，繼續行程。（編輯：戴光育）1081212