更多編輯台推薦新聞：
圖輯／遠東航空不飛了 60載風雨興衰
生活

圖輯／遠東航空不飛了 60載風雨興衰

林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手
運動

林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
圖輯／遠東航空不飛了 珍貴老照片回顧60年風雨興衰
首頁 / 政治

遠東航空宣布停飛 韓國瑜金門行取消

最新更新：2019/12/12 18:57

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）國民黨總統參選人韓國瑜原訂明天搭乘遠航到金門，參加金門競選總部成立大會，但因遠東航空宣布停飛而無法成行，行程已取消。國民黨金門縣黨部表示，改期時間將另行通知。

韓國瑜與中國國民黨金門縣立委參選人陳玉珍聯合競選總部成立大會原訂明天上午10時50分在金門縣黨部舉行，韓國瑜原訂搭乘明天上午9時30分自高雄起飛的遠航班機，專程來金參加，但遠航下午宣布從明天起停止一切飛航營運。

金門縣黨部指出，韓辦得知遠航宣布停飛後，立刻透過民航局尋求協助，但適逢週末，機位吃緊，不得已只好延期，改期時間會另外通知。

縣黨部表示，許多民眾關心韓國瑜能否如期來金，紛紛打電話到黨部或透過社群媒體詢問，讓縣黨部應接不暇，縣黨部主委石兆瑉也忙著致電各界人士說明，感謝民眾對國民黨的支持，改期時間一旦確定，會盡快公告。

依照原本行程，韓國瑜出席聯合競選總部成立大會後，將參訪金門大橋，並接受媒體記者聯訪，再搭船前往烈嶼，參觀湖井頭戰史館；然後再回到金門本島，出席庶民總統韓國瑜後援會；隨後在金城鎮公所舉辦青年論壇；原訂明天下午5時45分搭乘遠航到台中，繼續行程。（編輯：戴光育）1081212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報