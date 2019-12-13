整合中央地方戰力 朱立倫接連訪藍營縣市

國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（中）13日拜會苗栗縣長徐耀昌（右2）、前苗栗縣長劉政鴻（左），並替黨籍立委參選人徐志榮（左2）、陳超明（右）加油打氣。中央社記者管瑞平攝 108年12月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫，今天拜會苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長劉政鴻，請劉政鴻擔任全國競總副主委，期許總統、立委選情在苗栗開出紅盤。

前新北市長朱立倫接下韓國瑜全國競選總部主委後，積極拜會前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄及現任黨主席吳敦義等人。

今天又接連拜訪新竹縣、苗栗縣等藍營縣市首長，下午在國民黨苗栗縣黨部與黨部主委林祥川、縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、爭取連任的2名立委參選人徐志榮、陳超明等闢室密談。

朱立倫與徐耀昌等人會晤後，接受媒體訪問表示，為整合中央與地方，已請前縣長劉政鴻擔任韓國瑜全國競選總部副主任委員，結合徐耀昌在苗栗縣領軍各組織、社團，盼將整體戰力發揮到最大。

朱立倫指出，苗栗縣的選情目前是相對穩定，但還是要非常小心，尤其在選戰最後關鍵時刻，一定要避免任何的疏忽，務必要穩紮穩打，希望在地方經營這麼多年的第1選區立委陳超明、第2選區徐志榮分進合擊，高票連任。

苗栗縣長期藍大於綠，但面對親民黨主席宋楚瑜參選總統，記者提問如何因應橘營瓜分票源的問題，朱立倫說，他還是呼籲所有支持中華民國的好朋友、所有藍軍的朋友，大家最後都能夠團結支持國民黨，將總統、區域立委及政黨票都衝到最高票。（編輯：方沛清）1081213