桃機觀景台亮相 蔡總統：最驚豔台灣印象

（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）桃園國際機場第二航廈戶外觀景台今天亮相，總統蔡英文表示，新觀景台將成為「最驚豔的台灣印象」，歡迎飛機迷一定要造訪，近距離感受飛機起降震撼。

桃機第二航廈戶外觀景台上午對外開放，蔡總統由桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍與桃園國際機場股份有限公司董事長王明德陪同參觀，非常興奮看飛機起降，豎起大拇指喊讚。

蔡總統表示，機場是重要國家門戶，在桃機公司共同努力下，成功找到VIP級觀景台，將成為國內、外旅人「最驚豔的台灣印象」，也讓未來全台灣人抵達桃機時，可最近距離觀賞飛機起降。

蔡總統說，新觀景台將成為朝聖地，歡迎全世界、全台灣飛機迷一定要造訪，近距離感受飛機起降震撼。

另外，蔡總統提到在機場開幕的「義美吉盛台灣玩藝大街」，重現大稻埕懷舊風貌，讓台灣美食與伴手禮走向世界櫥窗，介紹給全球旅客。

蔡總統說，在交通部及各部會同仁努力下，今年訪台旅客數創新紀錄，也創先例開放總統府供全球旅遊達人住一晚，希望他們跟全世界分享「台灣有多麼值得一來再來」。

蔡總統表示，藉政府推動「小鎮漫遊年」計畫，由中央、地方政府努力合作行銷台灣特產，由國內旅遊行銷業者結合韓國、新加坡等境外旅遊平台吸引遊客，更認識台灣小鎮風情。

蔡總統說，未來持續大力推動觀光政策，期許桃園以全新觀念，藉全新觀景台，成為台灣觀光發展蓬勃商機。（編輯：李明宗）1081214