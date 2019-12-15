國會政黨辯論猛攻反滲透法 民進黨：補強國安5法

（中央社記者王揚宇台北15日電）2020大選國會政黨辯論會今天登場，包括新黨在內等多個政黨，猛攻反滲透草案，也質疑這是打著民主反民主；民進黨代表說，中國利用台灣的民主傷害、滲透台灣，反滲透法是是在「國安5法」以外來進行補強。

公民監督國會聯盟與民視合作，下午共同主辦2020大選國會政黨辯論會，民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、台灣基進、綠黨、台灣民眾黨、新黨等8個政黨均派員出席，而今天的辯論會，分為申論、公民代表提問、交叉詰問與結論等4個階段。

交叉詰問階段，新黨不分區參選人邱毅與王炳忠指名要詢問民進黨，對於卡神楊蕙如事件與民進黨的關聯；此外，民進黨推出的反滲透法草案，是打著民主反民主，也讓台商備感威脅。

民進黨發言人李晏榕說，楊蕙如事件已進入司法審理程序，呼籲也支持司法機關做出完整調查跟審理；另外，中國利用台灣的民主來傷害、滲透台灣的民主與言論自由，而反滲透法草案是在「國安5法」以外來進行補強，是針對行為做規範，不是針對人的身分做規範。

民進黨不分區立委參選人董建宏則問國民黨，為何國民黨副總統候選人張善政會說，政黨票可以投台灣民眾黨，以及為何把叛將和警大退休教授葉毓蘭、國民黨主席吳敦義放進不分區名單中。

國民黨不分區立委參選人陳以信說，民進黨怎麼好意思批評國民黨的名單，因為國民黨的名單不是在總統府官邸裡面喬的、不是黨內派系分擔喬的，國民黨的名單不會輸給民進黨。

陳以信接著說，大家有沒有聽過國民黨不分區立委參選人吳斯懷的解釋，民進黨從上到下、帶風向抹紅吳斯懷，「難道你們害死蘇啟誠還不夠，還要害死吳斯懷才甘心嗎？」

陳以信問民進黨代表，民進黨到底還要不要台獨，不要一邊騙中華民國的選票，一邊暗中搞台獨，把2300萬人的生命財產當作政治籌碼、奪權工具；張顯耀則表示，今天民進黨的2位代表表現優秀，但希望大家不要互相帶帽子，「我們難道不是一路的嗎？都是台灣人，都是中國人」。

董建宏說，台灣是一個獨立自主的國家，與中國互不相干預；此外，民進黨沒有販賣亡國感，民進黨販賣的是如何保衛台灣的民主自由，讓台灣更壯大、更好，而且民進黨是台灣民主改革、保護民主的第一品牌。

台灣基進不分區立委參選人陳奕齊則問民進黨，國民黨沒倒，台灣就不會好，希望台灣基進與民進黨一起利用轉型正義、中共代理人相關法案、國民教育等，打造一個沒有國民黨的未來。

董建宏說，民進黨長期以來的執政夢想、全體人民共同的心願，就是希望讓台灣成為一個真正民主自由獨立的國家，在這國家裡面，過去殖民時代的政黨，就應該改變它的目的。

親民黨不分區立委參選人陳怡潔則抨擊，民進黨難道沒有從去年9合1大選中得到教訓？香港反送中是件讓民進黨撿到槍、大砲，不惜欺騙台商說不會修中共代理人法，結果換湯不換藥，變成反滲透法草案，操作亡國感。

李晏榕說，大家可以看到今天辯論的主軸，親中跟親藍政黨都針對民進黨操作亡國感一事進行提問，但她要說，民進黨沒有操作亡國感，而且亡國感這個名詞，是從今年6月起，國民黨總統候選人韓國瑜進入中聯辦後，才開始在google熱搜出現。

她說，防衛性民主是目前台灣一個非常重要的國安課題，如果有些政黨要刻意忽略，就是跟中共站在一起。

此外，綠黨不分區立委參選人王浩宇則問台灣民眾黨，明年總統大選要投給誰，因為民眾黨內有不同的說法，讓他覺得投給民眾黨政黨票是在開「驚喜包」，什麼顏色都有；另外，如果吳斯懷進入立法院外交及國防委員會並要選召委，民眾黨是否會支持吳斯懷。

民眾黨不分區立委參選人張其祿表示，民眾黨是柔性政黨，而且也沒有推出總統候選人，因此持開放態度；此外，如果他進入國會，自己的那一票當然不會支持吳斯懷。（編輯：蘇龍麒）1081215