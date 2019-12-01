下架吳斯懷口誤成吳思瑤 賴清德：絕不能投錯票

（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北1日電）民進黨副總統參選人賴清德今天不小心口誤，把「下架吳斯懷」講成「下架吳思瑤」；他晚間透過臉書說，一字之差，卻是天差地遠；或許會不小心唸錯一個字，但絕對不能投錯票。

賴清德今天上午替台北市第一選區民進黨立委吳思瑤站台，由於吳思瑤、國民黨不分區立委參選人吳斯懷念起來只有一字之差，賴清德一開始不小心口誤，把「下架吳斯懷」講成「下架吳思瑤」，讓在場媒體及站在旁邊的吳思瑤驚呼，而賴清德也連忙更正是「下架吳斯懷」；吳思瑤笑著說，最近真的很困擾，因為一字之差是天差地別。

賴清德晚間透過臉書貼文分享一段影片，他並提到，立委吳思瑤是民進黨提名，積極守護台灣的正能量好立委；而積極為中共獻策傷害台灣的吳斯懷，則是國民黨不分區立委排名第四的候選人。

他說，「或許我們會不小心唸錯一個字，但我們絕對不能投錯票」，民主不能歸零重來，捍衛台灣更沒有妥協空間；賴清德呼籲，不只要讓士林北投的優秀立委吳思瑤繼續連任，政黨票更要全力支持民進黨，拒吳斯懷於國會之外。

吳思瑤也在臉書上以「美麗的錯誤，正能量無懼」為題發文指出，當場可以感受到賴清德的懊惱，頻頻對說「思瑤抱歉，媒體一定會小題大做，我的口誤真是抱歉。」

她說，媒體確實時把口誤的新聞做大，而競選對手更變造影片，把賴清德批評吳斯懷的話移花接木，造假成「賴清德批評吳思瑤，下架吳思瑤」，假消息亂傳，意圖擾亂視聽。

吳思瑤說，賴清德真是暖男無誤。她收到賴清德傳來的影片，是賴清德在忙碌的輔選行程中，抓緊時間在高鐵上特別錄製的澄清影片，「好感動。這就是賴院長的溫暖與心細。」

吳思瑤對賴清德說，「思斯有兩種，一字之差卻天差地別，愛台灣的人，都能清清楚楚分辨。」她說，這樣的口誤風波，就到此為止吧。（編輯：楊凱翔）1081201