選前之夜地點 朱立倫：大家拭目以待

（中央社記者王鴻國新北15日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委、前新北市長朱立倫今天助選行程緊湊，他談到選前之夜的地點時表示，後續推的每一場大型造勢活動地點都已決定，大家可以拭目以待。

朱立倫今天助選活動緊湊，光是新北市就分別出席國民黨新北市第2選區（五股區等）立委參選人黃桂蘭、國民黨新北市第4選區（新莊區）立委參選人陳明義及國民黨新北市第10選區（土城區等）立委參選人林金結等人的輔選活動。

活動中，朱立倫肯定黃桂蘭等人都是認真打拚的人，而他市長任內捷運三環三線陸續實現，新北市長侯友宜更推三環六線，推動五股泰山輕軌等建設，要讓大環接小環，交通更方便。

此外，朱立倫到土城區力挺林金結時還特別體驗祖傳花生糖的製作過程。朱立倫製作花生糖時笑說，大家吃到他做的花生糖，一定「好事會發生」。他也特別強調要支持本土花生的購買，不要亂進口國外的花生侵害本土花生農的權益。

媒體詢問，2020總統大選的選前之夜地點，民進黨已確定在凱達格蘭大道，國民黨方面將在哪裡。朱立倫表示，國民黨每一場大型造勢地點都已經決定了，大家可以拭目以待。

媒體提問，立委陳宜民推女警爭議曾傳出國民黨副秘書長蔡正元透過黨團要求「不能道歉」。對此，朱立倫一再重申「道歉就好」。

朱立倫表示，他自從擔任韓國瑜全國競總主委後，最重要工作就是把朋友都找回來，選舉需要團隊力量，各地不管地方前輩、年輕朋友，都要全部匯集起來，希望結合所有藍軍團隊，爭取最多支持。

至於立委選情，他指出，國民黨每一席都不放棄，全力以赴。（編輯：戴光育）1081215