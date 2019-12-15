出席許淑華嘻哈電音趴 蔡總統挑戰當DJ刷碟

總統蔡英文（中）15日晚間在台北出席由民進黨台北市立委參選人許淑華（右2）主辦的「逗陣勇敢演唱會－嘻哈電音趴」，台北市議員李建昌（右1）、邱威傑（左2）與民進黨副秘書長林飛帆（左1）揹著電吉他登台。中央社記者王飛華攝 108年12月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今晚出席民進黨台北市立委參選人許淑華主辦的「嘻哈電音趴」，挑戰當DJ刷碟，眾人跟著節拍擺動，並比出3號的手勢；蔡總統也要求支持者拍照打卡，替許淑華拉票。

民進黨台北市第7選區（信義南松山）立委參選人許淑華、民進黨台北市第3選區（中山北松山）立委參選人吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆與台北市議員邱威傑（呱吉）組成「勇敢樂團」，背起電吉他，高歌「海闊天空」，為香港加油。

蔡總統晚間出席許淑華的「2019逗陣勇敢演唱會-嘻哈電音趴」。通常是活動壓軸上台的蔡總統笑說，今天她比較早登場，因為嘻哈電音趴與平常的造勢場不一樣。

蔡總統透露，「主辦單位叫我來的時候，我頓了一下，問說：我要來唱歌嗎？」台下群眾聽到這裡，興奮地鼓掌；蔡總統接著說，「我還沒講完，他們保證我不需要唱歌，我才來的」。

蔡總統被宣布擔任「勇敢樂團」的團長。她笑說，「我可以當團長，但歌不會是我唱的」。

她說，今天來主要是替許淑華加油，許淑華是正港的美女，她看到許淑華一個好大的看板，旁邊寫著「為你而戰」，許淑華很勇敢。

民進黨台北市立委參選人許淑華（前中）15日晚間舉辦「逗陣勇敢演唱會－嘻哈電音趴」，總統蔡英文（前左）出席與會，台北市議員李建昌（後左）、邱威傑（前右）與民進黨副秘書長林飛帆（後右）也到場支持。中央社記者王飛華攝 108年12月15日

蔡總統指出，選舉啟動以來，她好幾次與許淑華同台，第一次同台是一起去動物醫院，結果被誤傳她帶貓看病，但其實兩人是去動物醫院看毛小孩收養的情況；第二次她去參加公益演唱會，「但也不是我唱歌」；今天則是電音趴，許淑華真的很有創意，這樣有活力、有創意的人才是最適合台北市的立委。

蔡總統也請與會的民眾，拿出手機來，拍一張今晚演唱會的照片，打卡上傳臉書或IG，同時標籤「2020台灣要贏、台北許淑華要贏」，替許淑華拉票；她呼籲2020「逗陣勇敢」，手上的票一定要投對人。

蔡總統演說後，走到DJ台刷碟，挑戰當DJ，眾人手比出「英德配」3號號次，隨音樂節奏擺動。

這場電音趴活動，請來大支、小護士、拷秋勤等樂團表演，台下的老老少少支持者跟著音樂擺動；許淑華還身著緊身熱褲、長馬靴、紅色皮衣，小秀舞姿。（編輯：楊凱翔）1081215