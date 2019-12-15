票投小黨浪費說 徐永明：汙辱選民智慧

時代力量黨主席徐永明（右）15日到基隆掃街拜票，爭取選民對時代力量政黨票的支持。（時代力量提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年12月15日

（中央社記者沈如峰基隆15日電）時代力量黨主席徐永明今天在基隆掃街時指出，不要再說「投小黨是浪費選票」，否則就是反民主行為、汙辱選民智慧，期望大家都從理念價值出發。

媒體報導，內政部政務次長陳宗彥昨天出席活動、在上台講解時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

陳宗彥今天指出，對於政黨票的說法，導致外界觀感不佳，對外道歉。

徐永明今天上午在基隆市掃街時受訪表示，時代力量不會被顏色所綁架，期待不要有人再說「投小黨是浪費選票」，否則就是反民主行為，這也與民主進步黨一開始的創黨理念有很大差距。

他說，講「投小黨就是浪費選票」，其實是汙辱選民智慧，希望大家從理念價值出發。

徐永明重申，時代力量設定的目標就是只要有地方黨部的地區，若政黨票都能衝到10%，這樣就可確定立委黃國昌等前4席提名的不分區立委都可進入立法院，黃國昌也可連任。

此外，民進黨副總統候選人賴清德日前呼籲原本票要投給小黨的鄉親要「大義滅親」，遭時代力量批評傲慢。

時代力量高雄市議員黃捷今天到宜蘭為時代力量衝刺政黨票時，被媒體問及此事，她起初還一度意會不過來，靦腆地問「是在說韓國瑜嗎？」，直到旁人提點才了解原委。

黃捷表示，不同政黨本來就有不同訴求，時代力量追求的價值觀就是公平正義、捍衛台灣主權，也沒有大義滅親問題，交由選民自己去判斷，相信時代力量提出來的價值，選民會看在眼裡，也希望選民給時代力量機會，把好人選送進立法院，強力監督政府，讓台灣政治愈來愈好。（編輯：戴光育）1081215