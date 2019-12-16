韓國瑜：相信高雄進步 勿被網路帶風向

（中央社記者程啟峰高雄16日電）中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今天走訪高雄棧貳庫。他細數在高雄近一年來的政績是欣欣向榮，呼籲大家要相信高雄在進步，不要被網路帶風向。

韓國瑜下午由國民黨高雄市立委參選人陳美雅等人陪同至位於高雄港邊的棧貳庫參加「高雄浪漫星據點-用點線面串起愛情產業鏈」活動。一行人在棧貳庫內商家享用美食，隨後一起騎乘旋轉木馬，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲不斷，場面熱烈。

韓國瑜接受媒體訪問有感慨的說，入主高市府近一年來的執政真是跌跌撞撞，時常在一片烏雲下來推展市政，「我們做任何努力，透過1450的網軍通通被抹黑掉了，高雄市這一年來被抹黑的情況嚴重到什麼程度？連樹上多掉幾片葉子，都是韓國瑜團隊的錯」。

韓國瑜指出，事實上廣大高雄市民非常清楚，從路平、水溝清淤、雙語教育推動，到青年局協助創業、照顧未婚媽媽，以及觀光客來客成長、農產品、水產品外銷等政績都是欣欣向榮，希望高雄市民跟全台灣的朋友，要相信高雄在進步，不要被網路帶風向。

至於高市府指愛情摩天輪遭中央「卡韓」說法，交通部長林佳龍批評高市府推卸責任。韓國瑜對此表示，林佳龍完全在狀況外，「請他好好督導自己部屬，也請林佳龍調整心態」。

韓國瑜指出，高雄市觀光產業及愛情摩天輪如果推展成功，是全高雄市的成功，絕不是韓國瑜個人的成功。如果動不動用藍綠來作為交通部執政的標準，林佳龍是不及格的。

韓國瑜說，「中央不給高雄錢，你最少要給我政策；你不給我政策，你要給我祝福」。中央現在錢、政策、祝福都不給，「天天卡韓、唱衰高雄」，甚至民進黨還說高雄人對不起台灣人，這種執政黨的心態太可怕。

韓國瑜進一步表示，跳脫政黨、不管藍綠，回歸最基本的人民生活，這幾年到底過得怎麼樣？總統蔡英文執政近4年，第1年可用一個字「苦」形容，第2年是茫然的「茫」，第3年是翻轉的「翻」，現在則是「亂」，這4個字明確呈現蔡總統執政的成績單。

韓國瑜指出，從這4字能看出台灣人民的感受如何，跳脫藍綠、跳脫政黨看現況，台灣人民的確過得非常辛苦，更可怕的是所有周邊國家，現在沒有一個把台灣放在眼裡，沒有一個國家會覺得台灣還是當年那個亞洲四小龍的老大，「這個是最可怕的」。（編輯：孫承武）1081216