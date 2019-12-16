黨產條例北高行聲請釋憲 黨產會遺憾但不提抗告

（中央社記者王承中、劉世怡台北16日電）民族、民權、國家發展基金會遭認定為國民黨附隨組織，台北高等行政法院認為黨產條例有牴觸憲法疑義，聲請釋憲。國民黨今天表示，黨產條例確實存在違憲之虞，呼籲黨產會停止後續作為。

黨產會指出，針對民族基金會、民權基金會及國家發展基金會一案（北高行107年訴字第1053號）行政裁定，法官因循他案前例聲請釋憲並停止訴訟，黨產會深表遺憾，但擬不提抗告。

行政院不當黨產處理委員會於民國107年6月29日做出處分，認定民族基金會、民權基金會、國家發展基金會等3個基金會為中國國民黨的附隨組織，3個基金會名下財產將予以凍結。3基金會不服興訟，並主張黨產條例違憲，請求釋憲及停審。

台北高等行政法院審案的合議庭於11月29日裁定，黨產條例第2條等條文，確實有違反憲法之虞，且對案件裁判結果有影響，因此向司法院大法官聲請釋憲，在解釋公布前，停止審理。黨產會不服裁定可提抗告。

國民黨今天發布新聞稿表示，因黨產條例涉及違憲而遭行政法院法官拒絕作為審判依據並非首例，去年中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司，以及婦聯會認定為國民黨附隨組織行政訴訟，都分別被最高行政法院、北高行，以黨產條例有違憲疑義裁定停止訴訟程序，並向大法官聲請釋憲。

國民黨表示，截至目前為止，已有多組承審法官向大法官聲請釋憲，創下中華民國法治史上的紀錄，綜觀承審法官所提的釋憲聲請書內容，都認為黨產條例違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，由此可知，黨產條例確實存在違法違憲之虞，不應用來作為判決的依據。

國民黨指出，黨產會以涉及違法違憲的黨產條例對國民黨或友好的法人組織、團體所做的處分，即不存在正當性、適法性。呼籲黨產會應主動停止後續的作為，靜待大法官解釋，以避免後續作為再次涉及違法違憲。

國民黨表示，相信司法是正義最後一道防線，大法官們將會做出正確的解釋，以捍衛憲法尊嚴及維護憲政秩序，相信中華民國憲政史上也將寫下此一紀錄。（編輯：林興盟）1081216