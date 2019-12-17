軍事投資遭質疑減少 國防部：未來將再成長

（中央社記者王承中台北17日電）媒體報導指出，蔡政府任內國防預算中軍事投資、作業維持項目比馬政府後期倒退。國防部今天表示，2015、2016年為主要武器付款高峰期，2017年陸續完成國艦國造、M1A2T戰車、F-16V戰機等建案，相關預算未來將再成長。

根據聯合報昨天報導，國民黨立委參選人林郁方表示，蔡政府任內增加的國防預算，主要是因應募兵制上路，不得不增加的「人員維持」成本，至於購買武器裝備的「軍事投資」項目，以及油料、零件、訓練等「作業維持」項目，反而比馬政府後期還倒退。

國防部今天發布新聞稿表示，軍事投資預算額度隨主要武器裝備更新及付款期程，形成週期性的高低循環。2015、2016年為愛國者三型等主要武器裝備付款高峰期。

國防部表示，自2017年起陸續完成多項重大建案，包括國艦國造、高教機國造、M1A2T戰車、新式反裝甲飛彈、野戰防空系統等，軍事投資預算將於未來呈現再成長趨勢，若加計F-16V（Block70）戰機特別預算，其成長幅度將更為顯著。

國防部指出，作業維持費是滿足各項武器裝備保修、戰演訓遂行及施政運作等任務所需，2016年編列新台幣773億元，至2019年為942億元，均逐年成長，確保國軍戰力有效維持；人員維持費則依各年度人力成長實需編列。今年國軍招募及留營狀況良好，超越年度預期員額，使官兵法定薪資需求增加，國防部報請行政院動支預備金，以滿足人員維持費所需。

國防部表示，國防預算是依據敵情威脅、建軍規劃、兵力整建進程，並結合國防施政重點妥適編列。在立法院以及民眾的支持下，國防預算近年均穩健成長，除具體展現自我防衛的決心，並提升國軍整體戰力，維護國家安全。（編輯：楊凱翔）1081217