稱蔡總統上節目花費十倍 柯文哲：比喻而已

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲接受媒體專訪時指出，現在上網紅節目要花錢，而總統蔡英文上節目的花費是他的10倍；他今天則表示，「這也是個比喻而已」，更稱自己要「選擇性失憶」。

柯文哲17日接受中國時報專訪時表示，總統府發言人林鶴明將網路這套搬到總統府，資源放大100倍，並指網紅收蔡總統100萬元；他也在專訪中批評總統府秘書長陳菊任高雄市長時財政紀律差、「蹲在那裡吃」。

柯文哲今天上午出席台北市文山區樟新水岸社會住宅統包工程開工祈福典禮，接受媒體聯訪時則表示，2014年時網路世界比較單純，當時網紅獲利模式也許有一些廣告收入，如今則是置入性行銷，成為一種產業。

他說，2014年時還有網路義勇軍，「現在都變職業軍人」，稱上網紅節目都要錢，並指民進黨在總統大選上，花了許多資源在媒體上，「這真的是一場不對稱的戰爭」、「人家資源是你的100倍，我看一看，算了不要玩了」。

不過，被問及網紅收蔡總統100萬元、是他的10倍時，柯文哲則說，「這也只是個比喻而已」，稱實際價格是商業機密，不能在公開場合透露。

面對媒體追問其在專訪中稱蔡總統花百萬元上網紅節目的論述相當明確時，柯文哲則說，「這樣喔，那我要選擇性失憶了」。

對於屢次批評陳菊在高雄市長任內舉債過高，他則表示，並非只點名高雄市，苗栗、彰化也有提過，而他也不是替國民黨總統候選人韓國瑜助選，「我已經講了，這場選舉大概還是小英會贏」。

柯文哲說，高雄市負債增加千億不是問題，問題是為何下一場雨，地面上會增加5000個大洞，導致卡車卡住，強調自己是看到不對就舉手，呼籲民進黨要誠實面對問題。

至於國民黨主席吳敦義批評蔡總統是「衰尾查某」，柯文哲說，若是選鄉長、里長，這樣的說法搞不好可以加分，選總統就不行。（編輯：張銘坤）1081218